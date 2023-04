САЩ изпращат нова военна помощ на Украйна на стойност до 325 млн. долара

Г оворителката на Белия дом Карин Жан-Пиер съобщи, че на Украйна ще бъде изпратена нова военна помощ, съобщи Франс прес. Тя е на стойност до 325 млн. долара.

Новата пратка ще включва:

Това е 36-ият пакет за сигурност от началото на войната през февруари 2022 г.

"Русия може да прекрати войната си още днес. Докато тя не го направи, Съединените щати и нашите съюзници и партньори ще бъдат единни с Украйна толкова дълго, колкото е необходимо", заяви държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен.

Германия доставя на Украйна система за ПВО "Пейтриът"

Съобщението съвпада с получаването от Украйна на първите американски системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и леки френски бойни танкове AMX-10.

"Днес нашето красиво украинско небе става по-безопасно, тъй като системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" пристигнаха в Украйна", заяви украинският министър на отбраната Олексий Резников в Twitter. Той благодари на САЩ, Германия и Нидерландия, че "са удържали на думата си".

