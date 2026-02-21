Свят

Тръмп обяви 10% глобални мита след решение на Върховния съд на САЩ

Новото 10% вносно мито ще се прилага спрямо всички държави и ще влезе в сила „почти веднага“, заяви президентът на САЩ

21 февруари 2026, 16:04
Тръмп обяви 10% глобални мита след решение на Върховния съд на САЩ
Източник: БТА

Д оналд Тръмп обяви въвеждането на глобални мита, след като Върховния съд на САЩ постанови, че наложените по-рано тарифи са незаконни, пише Sky News.

Новото 10% вносно мито ще се прилага спрямо всички държави и ще влезе в сила „почти веднага“, заяви президентът на САЩ в публикация в своята платформа Truth Social. От Белия дом уточниха, че таксата ще започне да се прилага от 24 февруари, макар да е възможно да бъде обект на нови правни оспорвания.

Законът, на който Тръмп се позова, за да въведе митата, ограничава действието им до 150 дни. Президентът обаче отхвърли въпросите относно това ограничение с думите: „Имаме право да правим почти каквото искаме“.

Решението на съда бе прието с мнозинство от шест гласа „за“ от общо девет съдии и представлява сериозен удар по водещ елемент от икономическата политика на Тръмп.

Произнасянето е по жалба, подадена от предприятия, засегнати от тарифите, както и от 12 щата, управлявани предимно от демократи. Жалбоподателите оспориха начина, по който президентът е въвел мащабните, специфични за отделните държави мита.

По традиция мерки за увеличаване на данъци, каквито са тарифите, се приемат от Конгреса. Тръмп обаче предприе действия, с които заобиколи законодателния процес.

В мотивите си мнозинството посочва, че Конституцията на САЩ „много ясно“ предоставя правомощието за налагане на данъци на Конгреса. „Създателите не са предоставили никаква част от данъчните правомощия на изпълнителната власт“, пише главният съдия на САЩ Джон Робъртс.

Това е първият случай, в който Върховния съд на САЩ се произнася по ключов елемент от програмата на Тръмп.

  • Тръмп се „срамува“ от съдиите, произнесли се срещу него

В отговор на решението Тръмп го определи като „позор“.

Той заяви, че се „срамува“ от шестимата съдии, които са гласували срещу него, защото не са „имали смелостта да направят това, което е правилно“ за САЩ. Президентът ги нарече „глупаци и подмазвачи“, които са „много непатриотични и нелоялни към нашата Конституция“.

Трима от съдиите, обявили тарифите за незаконни, са републиканци, сред които Нийл Горсъч и Ейми Кони Барет, назначени по време на първия мандат на Тръмп.

Президентът благодари на тримата съдии, гласували в негова подкрепа, и заяви, че чуждите държави, „които ни ограбват от години“, сега „танцуват по улиците“.

Администрацията на Тръмп аргументира действията си със закон от 1977 г., който позволява на президента да регулира вноса при извънредни обстоятелства. Макар други президенти да са използвали този нормативен акт за налагане на санкции, Тръмп е първият държавен глава, който го прилага за въвеждане на вносни мита.

След решението на съда той заяви: „Днес ще подпиша заповед за налагане на 10% глобална тарифа съгласно раздел 122, надвишаваща вече начисляваните ни нормални тарифи.“

Раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г. позволява на президента да въведе „временна допълнителна такса за внос“ до 15% за срок до 150 дни, ако бъде установено наличие на „големи и сериозни“ дефицити по платежния баланс с цел предотвратяване на „неизбежно“ и „значително“ обезценяване на щатския долар на валутните пазари.

От Белия дом уточниха, че ще има редица изключения от новото мито, включително за някои селскостопански продукти като говеждо месо и домати, определени критични минерали, фармацевтични продукти, електроника и пътнически автомобили.

  • Какъв е международният отговор

Правителството на Обединеното кралство заяви, че очаква „привилегированата му търговска позиция“ със САЩ да бъде запазена. В същото време, подобно на много други държави, Лондон изчаква да види „как решението ще се отрази на тарифите“.

Уилям Бейн, ръководител на отдела за търговска политика в Британските търговски камари (BCC), коментира, че решението не е допринесло за „разчистването на мътните води за бизнеса“. По думите му Тръмп може да използва друго законодателство, за да въведе повторно митата — нещо, което самият президент вече планира.

Френският президент Еманюел Макрон реагира положително на съдебното решение и призова за спокойствие. „Добре е да има власт и противовес на властта в демокрациите“, заяви той пред репортери.

Япония и Тайван обявиха, че следят развитието на ситуацията, докато Китай към момента не е излязъл с официална реакция.

  • Какво представляват тарифите

От 2 април миналата година — ден, определен от Тръмп като „Ден на освобождението“ — редица държави по света бяха засегнати от мита върху износа си за САЩ.

Тарифите бяха въведени с изпълнителна заповед на президента, който се позова на Закона за международните извънредни икономически правомощия от 1977 г. Нормативният акт е предназначен за прилагане в условията на национална извънредна ситуация. Тръмп аргументира действията си с твърдението, че САЩ се намират в подобно положение заради търговския дефицит.

Същият закон беше използван за налагане на мита върху канадски, китайски и мексикански стоки и услуги, внасяни в САЩ, като обосновката за извънредната ситуация беше трафикът на фентанил към страната.

  • Какво означава това за икономиката

Все още не е ясно какво ще последва и дали ще бъдат възстановени приблизително 175 милиарда долара, събрани от вносни такси.

Според Майкъл Пиърс, главен икономист за САЩ в Oxford Economics, решението незабавно намалява ефективната тарифна ставка от 12,8% на 8,3%.

Множество компании, сред които и веригата за търговия на едро Costco, вече са завели дела с искане за възстановяване на платените мита.

В особеното си мнение съдия Кавано пише: „Съдът не казва нищо днес за това дали и ако да, как правителството трябва да върне милиардите долари, които е събрало от вносителите.“

„Но този процес вероятно ще бъде „бъркотия“, както беше признато по време на устните пледоарии.“

Несигурността около евентуалното възстановяване на средствата вероятно ще се запази, което може да обезсмисли част от икономическия ефект от премахването на тарифите.

Доналд Тръмп Върховен съд на САЩ Глобални мита Търговска политика Икономика на САЩ Конституция на САЩ Конгрес на САЩ Съдебно решение Международна търговия Възстановяване на мита
