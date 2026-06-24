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МААЕ ще инспектира ядрените съоръжения на Иран, обяви Рафаел Гроси

Директорът на агенцията заяви, че проверките са неразделна част от споразумението между САЩ и Иран

24 юни 2026, 15:37
МААЕ ще инспектира ядрените съоръжения на Иран, обяви Рафаел Гроси
Източник: БТА

М еждународната агенция за атомна енергия (МААЕ) ще инспектира ядрените съоръжения на Иран, заяви днес нейният директор Рафаел Гроси, като отбеляза, че инспекциите са неразделна част от споразумението, подписано между САЩ и Иран, предаде ДПА.

Иран се съгласи на детайлни инспекции на свои ядрени обекти

„Дали това ще се случи след два дни, след една седмица или след десет дни – това е важно, но не е от решаващо значение. Това ще се случи“, заяви той пред репортери по време на пресконференция в атомната електроцентрала „Фукушима-1“ в Япония.

Вчера говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви в Техеран, че към момента не са планирани инспекции от МААЕ на ядрени съоръжения, повредени по време на войната. Сред тях са обекти, в които се съхранява уран, обогатен до ниво, необходимо за производството на ядрено оръжие.

Източник: gettyimages

Гроси, от друга страна, се позова на рамковото споразумение между САЩ и Иран, съгласно което уранът трябва да бъде разреден под надзора на МААЕ. Той заяви, че това е било договорено от държавните глави на Иран и САЩ.

„Очевидно, за да се случи това, ще трябва да проведем инспекции“, каза той. Работата по съответните срокове и процедури ще започне скоро, добави той. Гроси още подчерта, че инспекциите ще се провеждат със сътрудничеството на иранското правителство.

В задънената улица на ядрените преговори: МААЕ на посещение в Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в края на последните си преговори с иранската страна в Швейцария, че Иран иска да позволи на инспекторите на МААЕ да се върнат в страната. Ванс добави, че все още няма насрочен график за това.

Повече за Международната агенция за атомна енергия (МААЕ):

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е водеща световна междуправителствена организация в областта на ядреното сътрудничество. Основана през 1957 г. като автономна организация в рамките на системата на ООН, тя е базирана във Виена, Австрия. Създаването ѝ е пряк резултат от инициативата „Атоми за мир“ на американския президент Дуайт Айзенхауер, която цели да насочи развитието на ядрените технологии изключително към мирни цели и да предотврати разпространението на ядрено оръжие.

Основната мисия на МААЕ е да работи със своите държави членки и множество партньори за насърчаване на безопасното, сигурно и мирно използване на ядрените технологии. Агенцията играе централна роля в три ключови направления: ядрена проверка и контрол (гаранции), безопасност и сигурност, и наука и технологии. Чрез системата си от гаранции МААЕ извършва инспекции в ядрените обекти на държавите, за да удостовери, че ядреният материал не се отклонява от граждански към военни цели. Това е съществен елемент от международния режим за неразпространение на ядреното оръжие.

Освен контролната си дейност, МААЕ подпомага държавите в използването на ядрени техники за устойчиво развитие. Това включва приложения в медицината (например за диагностика и лечение на ракови заболявания), селското стопанство (подобряване на културите и контрол на вредителите), управлението на водните ресурси и производството на чиста електроенергия. Агенцията определя международни стандарти за радиационна защита и ядрена безопасност, които служат като глобална рамка за предотвратяване на ядрени инциденти и смекчаване на последствията от тях.Важен аспект от работата на организацията е предоставянето на експертна помощ при изграждането и експлоатацията на атомни електроцентрали, като същевременно изисква стриктно спазване на стандартите за сигурност. При критични ситуации, като аварии в ядрени съоръжения, МААЕ играе ролята на координационен център за обмен на информация и експертна помощ.

През 2005 г. Международната агенция за атомна енергия и нейният тогавашен генерален директор Мохамед Ел Барадей бяха удостоени с Нобелова награда за мир за усилията им да предотвратят използването на ядрената енергия за военни цели и да гарантират, че тя се използва по възможно най-безопасен начин. Днес МААЕ остава незаменим форум за международен диалог по въпросите на ядрената енергетика, съчетавайки научна експертиза с дипломатически усилия за поддържане на глобалната сигурност и устойчивото развитие на човечеството.

Източник: БТА, Елена Инджева    
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