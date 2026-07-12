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Митовете падат: Защо скъпите кремове и сънят не помагат срещу торбичките под очите

Пластичен хирург разкрива истината за козметичните дефекти около очите. Разберете разликата между оток, тъмни кръгове и мастна херния и защо пачовете с кофеин понякога се оказват напълно безсилни

12 юли 2026, 18:12
Митовете падат: Защо скъпите кремове и сънят не помагат срещу торбичките под очите
Източник: iStock

Т орбичките под очите са сред онези козметични проблеми, които тормозят както 20-годишните, така че и хората в зряла възраст. Повечето от нас автоматично ги приписват на хроничното недоспиване, а други – на лоши гени. Защо обаче сънят невинаги е решението на проблема?

Пластичният хирург д-р Дмитро Слосер обяснява, че зад този естетичен дефект стои сложна комбинация от фактори, които нямат нищо общо с това колко часа сме прекарали в леглото.

Тънка кожа и отслабнали мускули

Зоната около очите е с най-тънката кожа на цялото лице. Там практически липсват подкожни мазнини, но за сметка на това има гъста мрежа от кръвоносни съдове. Поради тази причина всяка промяна в организма – задържане на течности, недоспиване, алергична реакция или възрастови изменения – проличава веднага точно там.

С напредването на възрастта т.нар. орбитална преграда (тънка мембрана, която придържа мастната тъкан около окото) започва да отслабва. Когато тази мембрана изтънее, мазнината буквално започва да изпъква напред. Точно това изпъкване под долния клепач образува т.нар. „торбичка“.

Торбички, отоци и тъмни кръгове: Каква е разликата?

Хората масово бъркат тези три напълно различни състояния, тъй като визуално си приличат:

  • Отоци: Те са временно явление. Появяват се сутрин и изчезват в рамките на деня. Причините най-често са прекаляване със сол или алкохол предната вечер, плач или просто спане с лице в възглавницата.
  • Тъмни кръгове: При тях проблемът е в хиперпигментацията или прозиращите кръвоносни съдове през фината кожа. Те се засилват при умора, но водеща тук е генетичната предразположеност.
  • Истинските торбички: Това са структурни анатомични изменения, свързани с мастната тъкан. Те не изчезват, колкото и да спите или колкото и вода да пиете.

„Пациентите често идват при мен с молба да премахна тъмните им кръгове, а всъщност имат мастни хернии под очите. Важно е да ги различаваме, защото методите за корекция са коренно различни“, отбелязва д-р Слосер.

Кога козметиката е напълно безсилна?

Пачове за очи, околоочни кремове с кофеин, масажни ролери – всички тези продукти работят отлично срещу сутрешните отоци и помагат за тонуса на кожата. Ако обаче имате мастна херния (торбичка), козметиката няма да помогне с нищо. Проблемът не е на повърхността на кожата, а в тъканите дълбоко под нея.

  • Лесен домашен тест: Ако торбичките ви изглеждат по абсолютно същия начин сутрин и вечер, независимо колко сте спали и какво сте яли, става въпрос за структурна особеност (херния), а не за обикновен оток.

Какви са вариантите за справяне с проблема?

В зависимост от изразеността на торбичките, съществуват няколко подхода:

  • Мезотерапия: Подходяща е, когато проблемът е свързан главно с лошо микроциркулация и задържане на течности (отоци).
  • Лазерно шлифоване: Стимулира производството на колаген и стяга тънката кожа на клепачите, като леко заглажда релефа, но не премахва мастната тъкан.
  • Дермални филъри: Могат временно да „маскират“ вдлъбнатината под торбичката, като изравнят прехода между клепача и бузата. Това обаче само прикрива визуалния дефект, без да лекува причината.
  • Блефаропластика (операция): Това е единственият метод, който дава траен и сигурен резултат при изразени мастни хернии. По време на рутинната процедура излишната мастна тъкан се отстранява или преразпределя, а отпуснатата кожа се премахва.

„Пациентите често харчат луди пари с години за скъпи кремове и апаратни процедури, без да си дават сметка, че истинската причина е мастна херния. Тя може да бъде отстранена с една-единствена кратка операция с минимален възстановителен период“, съветва хирургът.

  • Изводът: Торбичките под очите невинаги са признак на умора. Понякога те са просто анатомична особеност. Вместо да купувате поредното „вълшебно“ бурканче с крем, по-добре се консултирайте със специалист.
Източник: rbc.ua    
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