Кървава неделя в Газа: Петима загинаха при нови израелски въздушни удари

И зраелски атаки в ивицата Газа днес отнеха живота на най-малко пет души, сред които 9-годишно момиче, съобщиха палестински здравни служители, цитирани от Ройтерс.

Израелски обстрел, насочен към палатков лагер в източната част на бежанския лагер Ал Бурейдж, в централната част на палестинската територия, е отнел живота на 9-годишната Тала Абу Матар.

Израелската армия за момента не е коментирала смъртта на момичето.

Четирима души бяха убити при въздушен удар по металургичен завод в квартал Сабра в град Газа. Обектът е бил поразен от три израелски ракети, казаха очевидци.

Израелската армия съобщи на Ройтерс, че е нанесла удар по „терористична инфраструктура“, без да даде допълнителни подробности.

Примирието, договорено през октомври 2025 г. между Израел и палестинското движение „Хамас“, сложи край на сраженията в Газа като цяло, но не и на израелските атаки, които от влизането му в сила са отнели живота на повече от 1000 палестинци. През същия период четирима израелски войници бяха убити от въоръжени групи в Газа.

Новите удари бяха нанесени в момент, когато лидерите на „Хамас“ са на посещение в Кайро за по-нататъшни преговори за прилагането на втората фаза от мирния план за Газа на американския президент Доналд Тръмп. Според източници, запознати с преговорите, обсъжданията включват разоръжаването на групировката и изтеглянето на израелската армия, но засега не е постигнат пробив.

Почти всички от общо двата милиона жители на Газа, повечето от които са били разселени няколко пъти, сега живеят на тясна ивица земя по крайбрежието, предимно в импровизирани палатки или повредени сгради, под контрола на „Хамас“.

При воденото от „Хамас“ нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г. бяха убити 1200 души според израелски данни.

По данни на здравното министерство на Газа оттогава жертви на израелски атаки в палестинската територия са станали над 73 000 палестинци.