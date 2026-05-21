"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

САЩ отлагат изпращането на очаквани 4000 войници в Полша

21 май 2026, 09:00
С АЩ отлагат изпращането на очаквани 4000 войници в Полша. Първоначалната информация, че те изобщо няма да бъдат изпратени, бяха опровергани, съобщава Deutsche Welle.

САЩ отново създадоха хаос в Европа с решението си да отложат изпращането на военно подразделение от 4000 души в Полша. Първоначално в началото на седмицата се появиха съобщения, че тази войскова част изобщо няма да бъде изпратена в източноевропейската държава. По-късно американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че става дума за отлагане, а не отменяне на изпращането на войниците в Полша. Авангардът на подразделението, което принадлежи към 1-ва кавалерийска дивизия на армията от Тексас, вече се намира в Полша, за да подготви приемането на 4000 войници.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви днес, че е провел разговори с американските си колеги и те са го уверили, че настоящото забавяне при разполагането на част от американските войски е чисто временно и се дължи на текущия процес на планиране, провеждан от американското командване.

Министърът на отбраната на Полша подчерта, че страната в момента е "примерен съюзник" на Съединените щати. Той отбеляза, че Полша активно прилага програмата "НАТО 3.0", инвестира в сигурността и поема значителни разходи, свързани с присъствието на американски войски. Косиняк-Камиш посочи, че Полша изразходва около 15 000 долара годишно за издръжката на един американски войник, разположен в страната, което по думите му не правят всички съюзнически държави. "Информационният хаос няма да подкопае съюзническите отношения между нас", коментира министърът на отбраната.

Полша гледа на САЩ като на гарант за сигурността си

Наскоро Тръмп обяви, че ще изтегли над 5000 американски войници от Германия, след като публично влезе в пререкания с германския федерален канцлер Фридрих Мерц. Тогава няколко полски политици, включително президентът Навроцки, изразиха готовност да приемат тези части в Полша.

Полша се счита за вероятно най-лоялния и надежден съюзник на САЩ в Европа. В тази централноевропейска страна на източния фланг на НАТО вече са разположени 10 000 американски войници. Полша е сред най-големите купувачи на американско оръжие - бойни танкове „Ейбрамс“, хеликоптери „Апачи“ и изтребители F-35, на стойност общо около 50 млрд. долара.

От падането на Желязната завеса Полша вижда в САЩ гарант за своята независимост и сигурност. Всички полски правителства, независимо дали са либерални, леви или десни, последователно се стремят към стратегически съюз с Вашингтон. Целта е изграждането на военна инфраструктура и постоянното присъствие на американски войски като гаранция срещу заплахата от Русия.

Все пак става дума за дългосрочна стратегия на администрацията на Тръмп

Внезапното решение за изтегляне на войски от Германия и последвалата неясна ситуация относно това дали съкращаването на войските в крайна сметка ще засегне и Полша разтревожиха Европа, пише “Франс прес”.

Но администрацията на Тръмп отдавна заяви, че САЩ възнамеряват да изтеглят войски от Европа, тъй като се фокусират върху други заплахи по света. "Знаем, че ще има промени. САЩ трябва да насочат вниманието си повече към, например, Азия", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. По думите му Алиансът е подготвен за това и тези промени няма да навредят или да отслабят отбраната на Европа.

Във вторник Пентагонът обяви, че намалява броя на бригадите на американските войски в Европа от четири на три, като връща разполагането им до нивата от 2021 г. Въпреки че потвърди, че става дума само за отлагане на изпращането на военното подразделение в Полша, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза също, че според него Полша „е в състояние да се защитава със значителна подкрепа от страна на Съединените щати“. Европейските членове на НАТО ще се опитат да получат още яснота по въпроса от държавния секретар на САЩ Марко Рубио на среща в Швеция тази седмица.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
САЩ Полша Американски войски Отлагане НАТО Сигурност Съюзнически отношения Военно присъствие Отбрана Информационен хаос
