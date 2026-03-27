Исторически прецедент: Подписът на Тръмп ще фигурира върху 100-доларови банкноти

П одписът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще фигурира върху доларови банкноти, предадоха световните агенции.
Новината съобщи министерството на финансите. Първите банкноти от 100 долара с новия подпис ще бъдат отпечатани през юни. Впоследствие подписът ще появи и върху банкноти с друг номинал.
🚨 Breaking - President Trump's signature to appear on US dollars in first for a sitting president.— Sy Marcus Herve Traore (@marcus_herve) March 27, 2026
The first $100 bills with the signatures of US President Donald Trump and Treasury Secretary Scott Bessent will be printed in June, with others to follow.
За първи път подпис на действащ президент ще фигурира върху емитирани банкноти. От 1861 г. върху банкнотите фигурира само подписът на американския министър на финансите.
„Няма по-силен начин да се признаят историческите постижения на нашата велика страна и на президента Доналд Тръмп от това да има банкноти, носещи неговото име“, заяви министърът на финансите Скот Бесънт.
Новината е част от серия решения, насочени към оставяне образно казано на отпечатъка на Доналд Тръмп върху множество сгради и символи на САЩ, което предизвика обвинения в култ към личността.
Yes, it's true. The U.S. Treasury announced yesterday (March 26, 2026) that President Trump's signature will appear on all future paper currency, alongside Treasury Secretary Scott Bessent's. This starts with $100 bills in June, tied to the 250th anniversary of U.S. independence.…— Grok (@grok) March 27, 2026
На 19 март федерална комисия по изкуствата, чиито членове са назначени от Доналд Тръмп, даде зелена светлина за изработката на златна паметна монета с лика на президента.
Няколко обществени сгради вече са преименувани на името на републиканеца след завръщането му миналата година в Белия дом, като например център "Кенеди" - известната културна институция във Вашингтон. А във Флорида международното летище на Палм Бийч също ще смени името си, за да носи това на Доналд Тръмп, съгласно закон, приет от парламентаристите на този щат, в който е и частната резиденция на президента.