Исторически прецедент: Подписът на Тръмп ще фигурира върху 100-доларови банкноти

За първи път в историята подпис на действащ президент ще бъде отпечатан върху американски банкноти

27 март 2026, 07:22
Източник: БТА

П одписът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще фигурира върху доларови банкноти, предадоха световните агенции.

Новината съобщи министерството на финансите. Първите банкноти от 100 долара с новия подпис ще бъдат отпечатани през юни. Впоследствие подписът ще появи и върху банкноти с друг номинал.

За първи път подпис на действащ президент ще фигурира върху емитирани банкноти. От 1861 г. върху банкнотите фигурира само подписът на американския министър на финансите.

„Няма по-силен начин да се признаят историческите постижения на нашата велика страна и на президента Доналд Тръмп от това да има  банкноти, носещи неговото име“, заяви министърът на финансите Скот Бесънт.

Новината е част от серия решения, насочени към оставяне образно казано на отпечатъка на Доналд Тръмп върху множество сгради и символи на САЩ, което предизвика обвинения в култ към личността.

На 19 март федерална комисия по изкуствата, чиито членове са назначени от Доналд Тръмп, даде зелена светлина за изработката на златна паметна монета с лика на президента.

Няколко обществени сгради вече са преименувани на името на републиканеца след завръщането му миналата година в Белия дом, като например център "Кенеди" - известната културна институция във Вашингтон. А във Флорида международното летище на Палм Бийч също ще смени името си, за да носи това на Доналд Тръмп, съгласно закон, приет от парламентаристите на този щат, в който е и частната резиденция на президента.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
