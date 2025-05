Временно търговско примирие между САЩ и Китай

С АЩ и Китай постигнаха временно споразумение за намаляване на реципрочните мита в сделка, която надмина очакванията на анализаторите. Така двете най-големи икономики в света се доближават до поставяне на край на дългата търговска война, разпалила страхове от рецесия и предизвикала сътресения на финансовите пазари, пише Reuters.

Според условията на споразумението, САЩ ще намалят въведените през април допълнителни мита върху китайския внос от 145% на 30%, а китайските мита върху американски стоки ще спаднат от 125% на 10%, обявиха двете страни в понеделник, 12 май. Новите мерки ще действат за срок от 90 дни.

Новината доведе до ръст на долара и движи фондовите пазари нагоре, което помогна да се разсеят част от опасенията за икономически спад, породени от ескалацията на тарифните мерки от страна на президента Доналд Тръмп през изминалия месец. Тези мерки бяха насочени към намаляване на търговския дефицит на САЩ.

„И двете страни много добре защитиха националния си интерес“, заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесент след разговорите с китайски официални лица в Женева. „И двете [държави] имаме интерес от балансирана търговия. САЩ ще продължат да работят в тази посока.“

"Целта ни е търговия"

Осезаем по-помирителен тон спрямо Китай демонстрираха Бесент и американският търговски представител Джеймисън Гриър след преговорите през уикенда в Швейцария. Двамата приветстваха напредъка при намаляването на различията между страните. „Консенсусът от този уикенд беше, че никоя страна не желае търговско отделяне“, подчерта Бесент.

„Високите мита се бяха превърнали във фактическо ембарго – а нито една страна не желае това. Целта ни е търговия."

Тарифният спор бе довел до почти пълно замразяване на двустранната търговия за близо 600 милиарда долара, прекъсване на веригите за доставки и поредица опасения за стагфлация и съкращения.

Срещите в Женева бяха първите преки разговори между висши американски и китайски икономически представители, след като Тръмп се върна във властта и стартира поредната мащабна кампания за налагане на мита, особено срещу Китай. Бесент уточни, че сделката не съдържа секторно-специфични тарифи и че САЩ ще продължат стратегическото ребалансиране в сектори като фармация, полупроводници и стомана, където са регистрирани уязвимости във веригата за доставки.

Надмина очакванията на експертите

Сделката надмина очакванията на мнозина експерти, след седмици на остра реторика по търговски въпроси. „Това е по-добре, отколкото очаквах. Предвиждах, че митата ще бъдат намалени до около 50%“, каза Живей Жанг, главен икономист в Pinpoint Asset Management, Хонконг. „Аргументирано, това е много позитивна новина за икономиките на двете страни и за световната икономика като цяло, и намалява опасенията за прекъсвания във веригите за доставки в краткосрочен план“, допълва той.

От поемането на втори президентски мандат през януари, Тръмп увеличи мерките, като повиши митата за китайски стоки на 145%, в допълнение към тези, наложени по време на първия му мандат и от администрацията на Байдън. В отговор, Пекин ограничи износа на редкоземни елементи, жизнено важни за американските военни и потребителски технологии, и повиши митата върху американски стоки до 125%.

WATCH: Wall Street stock futures surged, the dollar rallied, and gold prices slumped as the US and China agreed to temporarily slash the harsh tariffs imposed on each other and work together to limit economically damaging trade spats https://t.co/PNggxgwsQ2 pic.twitter.com/dausu19ID7