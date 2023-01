САЩ и Израел провеждат най-голямото си съвместно военно учение

С АЩ и Израел днес започнаха най-голямото си съвместно военно учение досега, като разположиха дузина военни кораби и около 140 самолета в Източното Средиземноморие на фона на нарастващото напрежение около ядрената програма на Иран, съобщи ДПА.

Хиляди военнослужещи участват в учението, съобщиха израелските военни, като добавиха, че то е насочено към противодействие на "различни регионални заплахи". Медиите съобщават, че учението е най-мащабното по рода си, в което участват двамата съюзници.

