Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

О сновният оператор на кораби от руския "сенчест флот“ и търговец на руски петрол, Етибар Еюб, изпитваше много сериозни затруднения преди американският президент Доналд Тръмп да нападне Иран – неговите петролни танкери бяха залавяни от френския флот и атакувани от украински дронове, а санкции на САЩ блокираха голяма част от износа "черното злато“ от Русия.

Но сега Тръмп временно отмени санкциите, а цената на петрола се повиши заради конфликта в Персийския залив и руският суров петрол отново започна да захранва световните пазари. Така бизнесменът от Азербайджан е в най-добрата позиция да се възползва от тази ситуация, според разследване на "Уолстрийт джърнъл".

Преди войната американските санкции срещу основния клиент на Еюб, "Роснефт“ – най-големият производител на петрол в Русия, драстично намалиха износа на руски суров петрол за Индия, посочва "Фокус".

Танкерите, които азербайджанският търговец контролира чрез мрежа от фиктивни компании, бяха пълни с милиони барели непродаден петрол. Само няколко седмици по-късно обаче рафинериите в Индия и Китай започнаха отново да внасят суровината от Русия, за да заменят количествата, блокирани в Персийския залив заради войната с Иран. Еюб се превърна в основния търговец на руски петрол след избухването на войната в Украйна и налагането на западни санкции срещу Русия.

47-годишният бизнесмен от Азербайджан е този, който намира чуждестранни купувачи за петрола и горивата, изнасяни от Русия, като по този начин попълва бюджета на Кремъл с над 50 милиарда долара годишно.

"Неочакваният спасител на Москва“ контролира до една трета от 600-те кораба, които превозват руски петрол по целия свят, според източници на WSJ.

Партньорът на Еюб в ловните му излети, изпълнителният директор на "Роснефт“ Игор Сечин, ще се срещне с индийски официални лица и ръководители на нефтопреработвателни заводи, за да договори нови споразумения за износа на руски петрол.

"Все още не отваряме бутилките шампанско, защото никой не знае къде ще ни доведе тази война“, заявява висш служител на "Роснефт“ пред WSJ: "Но износът ни се увеличи значително за много кратко време.“

"Еюб току-що получи втора възможност“, заявява и търговец, конкурент на азербайджанския бизнесмен. Това съживяване на бизнеса на Еюб и на руските гиганти показва как войната, започната от Тръмп, е подкопала кампанията на Украйна и Запада да намалят приходите на Москва от продажбата на петрол, като се насочиха към "сенчестия флот" с надеждата, че по този начин ще принудят руския президент Владимир Путин да приеме мирно споразумение.

Анализаторите очакваха, че Русия ще трябва да намали производството на петрол поради твърде ниското търсене. Сега обаче се случва точно обратното.

През последните две седмици Индия закупи над 30 милиона барела петрол, които ще бъдат доставени през този и следващия месеци. Според търговци в бранша, най-вероятно в следващите дни ще бъдат сключени и други подобни споразумения. Повечето от тях са с посредничеството на Еюб и неговите съдружници.

Новите сделки ще възстановят вноса на руски петрол в Индия до нивото, на което беше преди налагането на санкции от САЩ срещу "Роснефт“.

Руският суров петрол вече се продава на почти същата цена като този, добиван в други страни. Преди американско-израелските атаки срещу Иран цената на "Уралс“ беше с почти 20% по-ниска.

Някои западни официални лица считат, че финансовата зависимост на Москва от мрежата за износ на петрол, ръководена от Еюб, е уязвимо място в руската военна икономика, което те могат да експлоатират.

Но докато Ормузкият проток остава затворен, единственият начин глобалните пазари да бъдат снабдени, е руският суров петрол, управляван от Еюб, да може да достигне до купувачите. Нищо че Еюб е санкциониран от Великобритания, Европейския съюз и Канада.

Въпреки че е разследван от Министерството на правосъдието на САЩ за нарушаване на санкциите, Вашингтон все още не го е санкционирал.