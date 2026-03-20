Свят

Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

Руският суров петрол вече се продава на почти същата цена като този, добиван в други страни

20 март 2026, 21:00
Източник: AP/БТА

О сновният оператор на кораби от руския "сенчест флот“ и търговец на руски петрол, Етибар Еюб, изпитваше много сериозни затруднения преди американският президент Доналд Тръмп да нападне Иран – неговите петролни танкери бяха залавяни от френския флот и атакувани от украински дронове, а санкции на САЩ блокираха голяма част от износа "черното злато“ от Русия.

Но сега Тръмп временно отмени санкциите, а цената на петрола се повиши заради конфликта в Персийския залив и руският суров петрол отново започна да захранва световните пазари. Така бизнесменът от Азербайджан е в най-добрата позиция да се възползва от тази ситуация, според разследване на "Уолстрийт джърнъл".

Преди войната американските санкции срещу основния клиент на Еюб, "Роснефт“ – най-големият производител на петрол в Русия, драстично намалиха износа на руски суров петрол за Индия, посочва "Фокус".

Ето как Русия плаща за обрата на войната в Украйна

Танкерите, които азербайджанският търговец контролира чрез мрежа от фиктивни компании, бяха пълни с милиони барели непродаден петрол. Само няколко седмици по-късно обаче рафинериите в Индия и Китай започнаха отново да внасят суровината от Русия, за да заменят количествата, блокирани в Персийския залив заради войната с Иран. Еюб се превърна в основния търговец на руски петрол след избухването на войната в Украйна и налагането на западни санкции срещу Русия.

47-годишният бизнесмен от Азербайджан е този, който намира чуждестранни купувачи за петрола и горивата, изнасяни от Русия, като по този начин попълва бюджета на Кремъл с над 50 милиарда долара годишно.

"Неочакваният спасител на Москва“ контролира до една трета от 600-те кораба, които превозват руски петрол по целия свят, според източници на WSJ.

Партньорът на Еюб в ловните му излети, изпълнителният директор на "Роснефт“ Игор Сечин, ще се срещне с индийски официални лица и ръководители на нефтопреработвателни заводи, за да договори нови споразумения за износа на руски петрол.

Китай спря покупките на руски морски петрол

"Все още не отваряме бутилките шампанско, защото никой не знае къде ще ни доведе тази война“, заявява висш служител на "Роснефт“ пред WSJ: "Но износът ни се увеличи значително за много кратко време.“

"Еюб току-що получи втора възможност“, заявява и търговец, конкурент на азербайджанския бизнесмен. Това съживяване на бизнеса на Еюб и на руските гиганти показва как войната, започната от Тръмп, е подкопала кампанията на Украйна и Запада да намалят приходите на Москва от продажбата на петрол, като се насочиха към "сенчестия флот" с надеждата, че по този начин ще принудят руския президент Владимир Путин да приеме мирно споразумение.

Анализаторите очакваха, че Русия ще трябва да намали производството на петрол поради твърде ниското търсене. Сега обаче се случва точно обратното.

През последните две седмици Индия закупи над 30 милиона барела петрол, които ще бъдат доставени през този и следващия месеци. Според търговци в бранша, най-вероятно в следващите дни ще бъдат сключени и други подобни споразумения. Повечето от тях са с посредничеството на Еюб и неговите съдружници.

Новите сделки ще възстановят вноса на руски петрол в Индия до нивото, на което беше преди налагането на санкции от САЩ срещу "Роснефт“.

Руският суров петрол вече се продава на почти същата цена като този, добиван в други страни. Преди американско-израелските атаки срещу Иран цената на "Уралс“ беше с почти 20% по-ниска.

Някои западни официални лица считат, че финансовата зависимост на Москва от мрежата за износ на петрол, ръководена от Еюб, е уязвимо място в руската военна икономика, което те могат да експлоатират.

Но докато Ормузкият проток остава затворен, единственият начин глобалните пазари да бъдат снабдени, е руският суров петрол, управляван от Еюб, да може да достигне до купувачите. Нищо че Еюб е санкциониран от Великобритания, Европейския съюз и Канада.

Въпреки че е разследван от Министерството на правосъдието на САЩ за нарушаване на санкциите, Вашингтон все още не го е санкционирал.

Източник: Фокус    
Етибар Еюб Руски петрол Сенчест флот Петролни санкции
Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

pariteni.bg
Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 4 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 4 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 4 дни
Големите екшън звезди почетоха Чък Норис: Пази се, зъл свят, на портите ти стои важен ангел

Големите екшън звезди почетоха Чък Норис: Пази се, зъл свят, на портите ти стои важен ангел

Предлагат нови правила за подвижните избирателни секции

Предлагат нови правила за подвижните избирателни секции

Целта е да се подпомогне по-доброто планиране на подвижните секции

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС"

Петър Антонов

„Под наблюдение“ в „Темата на NOVA”

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

“Изборът на България: Решението си Ти!“ – пълна информационна картина в ефира на NOVA

“Изборът на България: Решението си Ти!“ – пълна информационна картина в ефира на NOVA

Медията ще проследи предизборната кампания и ще предложи мащабно отразяване в деня на вота за нов парламент

Сбогом на Легендата: Кой беше Чък Норис – последният рицар на екшъна

Сбогом на Легендата: Кой беше Чък Норис – последният рицар на екшъна

Карлос Рей Норис, когото милиарди познаваха просто като Чък Норис не беше просто актьор, той беше културен феномен, символ на епоха, в която героите бяха непоклатими, а моралният компас – ясен

Чък Норис

Почина Чък Норис

Исторически рекорд за трейлъра на новия „Спайдърмен“

Исторически рекорд за трейлъра на новия „Спайдърмен“

„Spider-Man: Brand New Day“ пренаписа историята със 718,6 млн. гледания за ден! Том Холанд се завръща като Питър Паркър в по-мрачна история, която изпревари дори рекордите на GTA VI. Очакваме новият блокбъстър да превземе и родните кина това лято

Снимката е илюстративна

Жена ослепя след „най-лошия махмурлук“ в живота си

Шокиращата история на Ашли Кинг: коктейл с метанол по време на ваканция в Бали превърна живота ѝ в кошмар. Момичето помислило симптомите за махмурлук, докато не ослепяло напълно. Случаят повдига въпроса за скритите опасности при алкохола в екзотични страни.

МАЕ вещае безпрецедентна глобална криза след войната в Иран

МАЕ вещае безпрецедентна глобална криза след войната в Иран

Мащабът на прекъсването на доставките на газ и петрол се подценява както от политиците, така и от пазарите

България получи зелена светлина за ОИСР

България получи зелена светлина за ОИСР

Работната група е извършила цялостен преглед на готовността на България за членство в ОИСР

„Мяра“: Шест формации влизат в парламента при избори сега

„Мяра“: Шест формации влизат в парламента при избори сега

Потенциалната активност остава близо до половината от пълнолетните българи - 49,1%

Земетресения в Гърция на по-малко от 400 км от София

Земетресения в Гърция на по-малко от 400 км от София

Епицентърът му е бил на 10 км северно от град Янина

Сърцето на Родопите вдъхновява „Изживей България“

Сърцето на Родопите вдъхновява „Изживей България“

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Брус Уилис

„Всичко е любов“: Деми Мур с трогателна снимка за рождения ден на Брус Уилис

Деми Мур отбеляза 71-вия рожден ден на Брус Уилис с трогателни кадри. Актьорът, който се бори с деменция, бе заснет в нежен момент с внучката си Луета. Семейството призова за подкрепа към болните, а Деми и Брус остават пример за идеални отношения

Москва след удар по Иран: Засегнахте интереса на Русия

Москва след удар по Иран: Засегнахте интереса на Русия

Москва: Безразсъдните и безотговорни действия на агресорите създават заплаха от въвличане на държавите с излаз на Каспийско море

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Известният DJ Марти G е претърпял инсулт

Edna.bg

Нови разкрития: Какво стои зад разрива между Кейт Мидълтън и Меган Маркъл

Edna.bg

НА ЖИВО: Борнемут 0:0 Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Ботев Пловдив излъга Славия с късен гол в Овча купел

Gong.bg

Здравните власти - с мерки след първото огнище на морбили у нас

Nova.bg

Омбудсманът: Продължава да няма ясен отговор за високите сметки за ток

Nova.bg