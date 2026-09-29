22-годишен моторист е в критично състояние след катастрофа в Русе

22-годишен моторист е настанен в интензивното отделение на Университетската болница „Канев“ в Русе след пътен инцидент, съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева.

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Катастрофата е станала тази сутрин. Сигналът на телефон 112 е подаден в 7:19 часа.

По първоначални данни 22-годишният мъж е управлявал мотоциклет, когато след навлизане от кръстовище по улица „Никола Петков“, е изгубил контрол над превозното средство.

Мотористът е паднал на пътното платно и се е ударил в разделителната ивица отляво, след което е последвал сблъсък с движещ се пред него лек автомобил.

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При инцидента мотоциклетистът е тежко пострадал. Той е транспортиран с линейка до Университетската болница „Канев“, където е настанен за лечение в интензивното отделение.

На място са изпратени полицейски екипи, които оказват съдействие и документират произшествието.

Работата по изясняване на всички обстоятелства и причините за катастрофата продължава.