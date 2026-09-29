Свят

Зеленски: Русия започна нова мобилизационна кампания

Украинският президент твърди, че Москва подготвя привличането на още чуждестранни бойци и разполагането на нови севернокорейски войници

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 07:57
Зеленски: Русия започна нова мобилизационна кампания
Източник: AP/БТА

Р усия е започнала нова мобилизационна кампания, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение. По думите му Москва планира да привлече и допълнителен брой чуждестранни граждани.

Зеленски се позова на информация от украинските разузнавателни и служби за сигурност.

Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

„Руснаците също така планират да привлекат допълнително чужденци“, заяви украинският президент.

От месеци се появяват твърдения и предположения за възможна нова мобилизационна кампания в Русия, която би могла да бъде свързана с необходимостта от попълване на руските сили във войната срещу Украйна. Руският президент Владимир Путин досега отхвърляше подобни твърдения.

  • Зеленски: Над 8000 севернокорейски войници са в Русия

Украинският президент съобщи и за нова информация относно присъствието на севернокорейски военнослужещи на руска територия.

„В момента на руска територия има повече от 8000 севернокорейски войници. Освен това се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 войници - те биват подбирани за обучение и впоследствие ще бъдат прехвърлени в Русия“, каза Зеленски.

Зеленски с предупреждение: До 50 000 севернокорейски войници отиват в Русия

Той заяви, че според украинските данни Русия предоставя технологии в замяна на подкрепата от Северна Корея.

По думите му на територията на Северна Корея вече е започнало производство на ударни дронове тип „Шахед“ с техническа подкрепа от Русия.

„Така се разпространява злото и така заплахата за живота в една част на света се пренася в други части на света“, заяви Зеленски.

Твърденията на украинския президент за мобилизационната кампания, броя на севернокорейските военнослужещи и производството на дронове са част от информацията, представена от Киев, и не са независимо потвърдени в съобщението.

Зеленски с тревожна прогноза: Путин готви нова вълна мобилизация в Русия

Развитието идва на фона на продължаващото военно сътрудничество между Русия и Северна Корея, което през последните месеци е обект на внимание от страна на Украйна и западните държави.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Виктор Турмаков    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Битката за домашната ракия: „Посягат на домашното ни битие“

Битката за домашната ракия: „Посягат на домашното ни битие“

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
12 любопитни факта за китайския Шар Пей

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 часа
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 часа
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 часа
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доц. д-р Борислав Ацев: Сърцето дава сигнали, които често пренебрегваме, ето кои са те

Доц. д-р Борислав Ацев: Сърцето дава сигнали, които често пренебрегваме, ето кои са те

България Преди 7 минути

Кардиологът доц. д-р Борислав Ацев обяснява защо високото кръвно и холестеролът могат да останат без симптоми

Арестуваха 18-годишен, заплашил с пистолет двама души в автобус

Арестуваха 18-годишен, заплашил с пистолет двама души в автобус

България Преди 10 минути

Младежът е насочил пневматично оръжие към мъж и жена и е произвел изстрели, съобщиха от прокуратурата

22-годишен моторист е в критично състояние след катастрофа в Русе

22-годишен моторист е в критично състояние след катастрофа в Русе

България Преди 28 минути

Мъжът е загубил контрол над мотоциклета, паднал е на пътното платно и се е ударил в автомобил

Катастрофа затруднява движението по „Тракия“ към Бургас

Катастрофа затруднява движението по „Тракия“ към Бургас

България Преди 32 минути

Инцидентът е станал при 239-ия километър на магистралата, няма пострадали

БАБХ спря близо 500 кг храни от Турция и затвори обект в София

БАБХ спря близо 500 кг храни от Турция и затвори обект в София

БезГранично Преди 33 минути

При проверките са открити продукти без етикети на български и без документи за произход и безопасност

Напрежение между Вашингтон и Лондон: Марко Рубио заяви за чужда намеса в осуетения атентат в Англия

Напрежение между Вашингтон и Лондон: Марко Рубио заяви за чужда намеса в осуетения атентат в Англия

Свят Преди 45 минути

Държавният секретар на САЩ благодари на Лондон за бързата реакция след откритите микробуси край базата във Феърфорд, но посочи, че в случая „ясно личи намесата на чуждестранен субект“

Изригване на вулкана Килауеа

Огнено шоу над Хаваите: Вулканът Килауеа отново бълва фонтани от лава

Свят Преди 54 минути

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Нетаняху е посетил тайно ОАЕ и се е срещнал с президента Мохамед бин Зайед

Свят Преди 1 час

Срещата е продължила около час, а информацията за необявеното посещение първоначално е била съобщена от израелски медии

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

България Преди 1 час

Малчуганите били прибрани минути преди инцидента

На снимката са показани знамената на САЩ и Иран, разделени от голяма пукнатина

САЩ и Иран подновиха разговорите за прекратяване на войната

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ заяви, че не е предлагал облекчаване на санкциите или освобождаване на замразени ирански средства

<p>Връщат в България останките на цар Самуил</p>

Гърция се очаква да предаде на България останките, приписвани на цар Самуил

България Преди 1 час

Според гръцко издание процедурата е към края си, темата е била поставена отново през 2022 г. при кабинета на Кирил Петков

Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

Свят Преди 1 час

При нападението са поразени нежилищни и общински сгради, двама души са ранени в Киевска област

Ураганите завоюваха спасение и специална вечеря след подвиг на Арената в “Игри на волята”

Ураганите завоюваха спасение и специална вечеря след подвиг на Арената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Кристиян и Иван от Канарите бяха изпратени на битка за оцеляване

,

Опасна отрова или излишна паника: Големият научен спор за ултрапреработените храни

Любопитно Преди 1 час

Докато едни експерти ги свързват с редица сериозни заболявания, други диетолози предупреждават за ненужна истерия и припомнят, че най-важен е цялостният баланс в храненето

,

Лекар разкрива истината: Защо мъжете „умират“ при 37°C, а жените боледуват на крак

Любопитно Преди 2 часа

Лекар разкри има ли биологична причина мъжете да понасят по-тежко ниската температура и защо цифрите на термометъра не показват колко всъщност ни е зле

Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

Свят Преди 3 часа

Обектът е използван от Съединените щати за удари срещу Иран

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg

PMOS: Край на грешната диагноза или защо преименуването на Синдрома на поликистозните яйчници е ключово за женското здраве

Edna.bg

29 септември носи важно послание - какво повелява традицията на този ден

Edna.bg

Посрещаме тленните останки на цар Самуил с шествие в София

Nova.bg

Гърция връща на България останките на цар Самуил

Nova.bg