Зеленски: Русия започна нова мобилизационна кампания

Р усия е започнала нова мобилизационна кампания, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение. По думите му Москва планира да привлече и допълнителен брой чуждестранни граждани.

Зеленски се позова на информация от украинските разузнавателни и служби за сигурност.

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„Руснаците също така планират да привлекат допълнително чужденци“, заяви украинският президент.

От месеци се появяват твърдения и предположения за възможна нова мобилизационна кампания в Русия, която би могла да бъде свързана с необходимостта от попълване на руските сили във войната срещу Украйна. Руският президент Владимир Путин досега отхвърляше подобни твърдения.

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Украинският президент съобщи и за нова информация относно присъствието на севернокорейски военнослужещи на руска територия.

„В момента на руска територия има повече от 8000 севернокорейски войници. Освен това се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 войници - те биват подбирани за обучение и впоследствие ще бъдат прехвърлени в Русия“, каза Зеленски.

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Той заяви, че според украинските данни Русия предоставя технологии в замяна на подкрепата от Северна Корея.

По думите му на територията на Северна Корея вече е започнало производство на ударни дронове тип „Шахед“ с техническа подкрепа от Русия.

„Така се разпространява злото и така заплахата за живота в една част на света се пренася в други части на света“, заяви Зеленски.

Твърденията на украинския президент за мобилизационната кампания, броя на севернокорейските военнослужещи и производството на дронове са част от информацията, представена от Киев, и не са независимо потвърдени в съобщението.

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Развитието идва на фона на продължаващото военно сътрудничество между Русия и Северна Корея, което през последните месеци е обект на внимание от страна на Украйна и западните държави.