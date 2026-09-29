Любопитно

Опасна отрова или излишна паника: Големият научен спор за ултрапреработените храни

Докато едни експерти ги свързват с редица сериозни заболявания, други диетолози предупреждават за ненужна истерия и припомнят, че най-важен е цялостният баланс в храненето

29 септември 2026, 08:25
Опасна отрова или излишна паника: Големият научен спор за ултрапреработените храни
Източник: iStock

В се повече изследвания свързват ултрапреработените храни с редица здравословни проблеми, сред които затлъстяване, сърдечносъдови заболявания, диабет тип 2, психични разстройства и преждевременна смърт.

Няма обаче пълно съгласие сред учените, лекарите и диетолозите защо това се случва. Част от специалистите посочват високото съдържание на мазнини, захар, сол и калории, докато други смятат, че значение има и самата степен на индустриална преработка, пише Би Би Си.

Едно приблизително правило гласи, че за ултрапреработен може да се смята продукт с повече от пет съставки, сред които поне една, която обичайно не се използва в домашната кухня - например емулгатори, добавки или ароматизанти.

Проучвания показват, че повече от половината калории, които хората приемат във Великобритания, идват от ултрапреработени храни.

Д-р Крис ван Тулекен, който е писал книги и е създавал документални филми по темата, казва, че тези продукти са „почти невъзможни за избягване“, като дори храненето на собственото му семейство включва някои от тях.

Диетологът Мейв Ханан обаче предупреждава за „нарастваща истерия“ около ултрапреработените храни.

„Посланията са прекалено черно-бели - тази храна е добра, тази е лоша. Това само подхранва страха, а страхът от храната никога не е полезен“, казва тя.

Ханан подчертава, че дългият списък със съставки не прави даден продукт автоматично нездравословен и че хранителната му стойност е много по-важна.

Като пример тя посочва пилешките хапки. Някои от съставките им, чиито имена звучат сложно, всъщност са витамини, минерали или набухватели, които са тествани или одобрени съгласно британското законодателство за храните.

„Макар пилешките хапки да са добър източник на протеин, те съдържат повече мазнини и сол от обикновените пилешки гърди, затова бих ги консумирала умерено като част от балансиран режим“, казва Ханан.

Тя подчертава, че „една храна не прави режима ви здравословен или нездравословен“ и че по-важно е да се постигне баланс в храненето с течение на времето.

Проф. Дейвид Джулиан Макклементс, специалист по хранителни науки, също смята, че понятието „ултрапреработена храна“ не е добре дефинирано.

„Фокусирането върху самата преработка е донякъде подвеждащо. Не мисля, че това е основният проблем“, казва той.

Някои изследвания предполагат, че колкото по-преработена е храната, толкова по-лесно е човек да преяде с нея. Други я свързват с промени в чревния микробиом. Макклементс обаче смята, че няма категорични доказателства, че самата преработка неизбежно вреди на здравето.

Той посочва и удобството като важен фактор в съвременния начин на живот и смята, че целта трябва да бъде преработените храни да бъдат направени по-здравословни.

Ван Тулекен е на противоположно мнение. Той твърди, че хранителната индустрия „непрестанно използва технологии и наука“, за да прави продуктите „много трудни за спиране“.

„Хранителните компании много добре знаят как да правят здравословни храни. Причината да не го правят е, че това не е печелившо“, заявява той.

Според него са необходими по-добри етикети, които ясно да показват кои продукти съдържат големи количества мазнини, захар и сол.

Федерацията на производителите на храни и напитки във Великобритания отхвърля твърденията му и заявява, че индустрията е инвестирала милиони паунда в разработването на по-здравословни продукти. По нейни данни членовете ѝ са намалили солта, захарта и калориите в продуктите си с почти една пета през последните пет години.

Различните позиции показват, че спорът за ултрапреработените храни далеч не е приключил. Специалистите обаче подчертават, че отделен продукт сам по себе си не определя дали хранителният режим е здравословен - значение има цялостният баланс в менюто. 

Източник: БГНЕС    
ултрапреработени храни здравословно хранене хранителна индустрия научен дебат здравословни рискове съставки балансиран режим диетология затлъстяване етикети на храни
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Битката за домашната ракия: „Посягат на домашното ни битие“

Битката за домашната ракия: „Посягат на домашното ни битие“

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Колко точно са умни котките

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 часа
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 часа
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 часа
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доц. д-р Борислав Ацев: Сърцето дава сигнали, които често пренебрегваме, ето кои са те

Доц. д-р Борислав Ацев: Сърцето дава сигнали, които често пренебрегваме, ето кои са те

България Преди 5 минути

Кардиологът доц. д-р Борислав Ацев обяснява защо високото кръвно и холестеролът могат да останат без симптоми

Арестуваха 18-годишен, заплашил с пистолет двама души в автобус

Арестуваха 18-годишен, заплашил с пистолет двама души в автобус

България Преди 8 минути

Младежът е насочил пневматично оръжие към мъж и жена и е произвел изстрели, съобщиха от прокуратурата

22-годишен моторист е в критично състояние след катастрофа в Русе

22-годишен моторист е в критично състояние след катастрофа в Русе

България Преди 26 минути

Мъжът е загубил контрол над мотоциклета, паднал е на пътното платно и се е ударил в автомобил

Катастрофа затруднява движението по „Тракия“ към Бургас

Катастрофа затруднява движението по „Тракия“ към Бургас

България Преди 30 минути

Инцидентът е станал при 239-ия километър на магистралата, няма пострадали

БАБХ спря близо 500 кг храни от Турция и затвори обект в София

БАБХ спря близо 500 кг храни от Турция и затвори обект в София

БезГранично Преди 31 минути

При проверките са открити продукти без етикети на български и без документи за произход и безопасност

,

Дания пред ООН: Сделката за Гренландия със САЩ е от полза за всички и укрепва НАТО

Свят Преди 31 минути

Постоянният представител Кристина Ласен подчерта, че тристранният пакт със САЩ засилва сигурността в Арктика и запазва статута на острова като част от Дания

Напрежение между Вашингтон и Лондон: Марко Рубио заяви за чужда намеса в осуетения атентат в Англия

Напрежение между Вашингтон и Лондон: Марко Рубио заяви за чужда намеса в осуетения атентат в Англия

Свят Преди 43 минути

Държавният секретар на САЩ благодари на Лондон за бързата реакция след откритите микробуси край базата във Феърфорд, но посочи, че в случая „ясно личи намесата на чуждестранен субект“

Изригване на вулкана Килауеа

Огнено шоу над Хаваите: Вулканът Килауеа отново бълва фонтани от лава

Свят Преди 52 минути

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Нетаняху е посетил тайно ОАЕ и се е срещнал с президента Мохамед бин Зайед

Свят Преди 58 минути

Срещата е продължила около час, а информацията за необявеното посещение първоначално е била съобщена от израелски медии

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

България Преди 1 час

Малчуганите били прибрани минути преди инцидента

На снимката са показани знамената на САЩ и Иран, разделени от голяма пукнатина

САЩ и Иран подновиха разговорите за прекратяване на войната

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ заяви, че не е предлагал облекчаване на санкциите или освобождаване на замразени ирански средства

<p>Връщат в България останките на цар Самуил</p>

Гърция се очаква да предаде на България останките, приписвани на цар Самуил

България Преди 1 час

Според гръцко издание процедурата е към края си, темата е била поставена отново през 2022 г. при кабинета на Кирил Петков

Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

Свят Преди 1 час

При нападението са поразени нежилищни и общински сгради, двама души са ранени в Киевска област

<p>Зеленски:&nbsp;Така се разпространява злото&nbsp;</p>

Зеленски: Русия започна нова мобилизационна кампания

Свят Преди 2 часа

Украинският президент твърди, че Москва подготвя привличането на още чуждестранни бойци и разполагането на нови севернокорейски войници

Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

Свят Преди 3 часа

Обектът е използван от Съединените щати за удари срещу Иран

Обсъждат създаването на Кодекс за социална подкрепа

Обсъждат създаването на Кодекс за социална подкрепа

България Преди 3 часа

Министри, депутати, бизнесът, синдикатите и граждански организации ще обсъдят промени в системата за социална подкрепа

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg

PMOS: Край на грешната диагноза или защо преименуването на Синдрома на поликистозните яйчници е ключово за женското здраве

Edna.bg

29 септември носи важно послание - какво повелява традицията на този ден

Edna.bg

Гърция връща на България останките на цар Самуил

Nova.bg

„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

Nova.bg