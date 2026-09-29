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Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

При нападението са поразени нежилищни и общински сгради, двама души са ранени в Киевска област

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 08:35
Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове
Източник: AP/БТА

Р усия предприе поредна нощна атака срещу украинската столица Киев с ракети и дронове. В резултат са избухнали пожари и са нанесени щети на сгради, съобщи „Укринформ“, позовавайки се на информация от кмета на Киев Виталий Кличко и градската военна администрация.

„В Соломянски район избухнаха пожари в сграда в комплекс на образователна институция. На място има спешни екипи“, написа Кличко в Telegram.

Двама ранени при руска атака с дронове срещу Киев

По данни на градската военна администрация нежилищна сграда на друго място в Соломянски район също е понесла щети.

В Печерски район е избухнал пожар в триетажна общинска сграда.

  • В Киев са чути мощни експлозии

Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев в малките часове на нощта. По време на въздушната тревога в столицата са били задействани системите за противовъздушна отбрана, предадоха по-рано „Ройтерс“ и „Франс прес“.

„Нови балистични ракети се насочват към Киев“, предупредиха украинските военновъздушни сили в Telegram.

Украинските власти все още уточняват мащаба на щетите от атаката.

Руска масирана атака срещу Киев, пламнал е пожар в жилищен блок

  • Има ранени и в Киевска област

„Укринформ“ съобщи, че двама души са ранени в района на Буча, в Киевска област. По предварителни данни покривът на частен дом се е запалил след руска атака с дрон.

Ден по-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че девет души са загинали, а над 80 са били ранени при руски атаки с дронове в различни части на страната, включително в Киев.

Редактор: Василена Василева
Източник: Иво Тасев, Виктор Турмаков - БТА    
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