България

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

Малчуганите били прибрани минути преди инцидента

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 09:17
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О градата на детската градина „Иванка Ботева“ във Велико Търново ще бъде възстановена в най-кратък срок след катастрофата, при която автомобил се вряза в нея. Това съобщиха от Община Велико Търново.

Кола се вряза в оградата на детска градина във Велико Търново

При инцидента са били съборени бетонни елементи от оградата. Участниците в произшествието имат застраховки, а след ремонта общината ще търси възстановяване на направените разходи по застрахователен ред.

  • Децата са били прибрани малко преди удара

При катастрофата нямаше пострадали. По време на инцидента децата вече не са били на площадката на детската градина, а по улицата не са преминавали пешеходци.

„При идването ми на място видях една кола, която се е забила в оградата на детската градина. За щастие на всички нас, децата около 15 минути преди това са били прибрани от двора“, каза пред NOVA директорът на ДГ „Иванка Ботева“ Светла Георгиева.

По първоначална информация до произшествието се е стигнало след ситуация между два автомобила. Единият от водачите е отнел предимството на другия, а при опит да избегне сблъсъка вторият автомобил се е отклонил и се е врязал в оградата.

„Обяснението на полицаите беше, че едната от колите отнема предимството на друга кола и за да избегне удар с другия автомобил, водачът се врязва в оградата на детската градина“, обясни Георгиева.

  • Кръстовището е натоварено заради училища и детски заведения

Мястото е едно от натоварените в района, тъй като в близост се намират няколко детски и образователни институции.

В непосредствена близост са детските градини „Иванка Ботева“ и „Райна Княгиня“, детска ясла „Пролет“, Средно училище „Емилиян Станев“, Професионалната гимназия по електроника, четвърти корпус на Великотърновския университет и студентски общежития.

„Много ви моля, уважаеми шофьори, карайте изключително внимателно“, призова директорът на Дирекция „Образование“ в Община Велико Търново Бояна Долчинкова.

Според пътния експерт Иван Иванов обаче кръстовището не е конфликтно и организацията на движението е добра.

„Напълно нормално кръстовище е. Организацията, според мен, е много добра - и за пешеходци, и за автомобили“, коментира той.

По думите му водачът на автомобила, който се е врязал в оградата, вероятно е реагирал рязко в опит да избегне сблъсъка.

„Дамата, която е шофирала, явно от паника се е забила в оградата“, каза Иванов.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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