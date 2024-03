САЩ и Йордания с нова доставка на хуманитарна помощ в Газа

С амолети доставиха по въздух хранителни стоки на блокираните в ивицата Газа палестинци в рамките на съвместна американско-йорданска операция за предоставянето на хуманитарна помощ, се казва в изявление на Централното командване на Съединените щати, цитирано от Ройтерс.

Спускането на пакети с помощи от два самолета С-130 "Херкулес" - единият на американските военновъздушни сили, а другият на Кралските йордански военновъздушни сили - бе извършено в момент, когато Агенцията на ООН за подпомагане на палестински бежанци (UNRWA), основаната агенция, която работи на територията на анклава, заяви, че всяко трето дете на възраст под две години е с остро недохранване. Агенцията предупреди за предстоящ масов глад.

Първият кораб с помощи от Кипър пътува за Газа

Централното командване на САЩ нарече въздушните доставки на помощи "част от продължителните усилия" и заяви, че продължава да планира последващи въздушни доставки.

По-голямата част от ивицата Газа е под развалини, а 2,3 милиона палестинци са изправени пред недостиг на храна вече повече от пет месеца. Израел започна въздушна и сухопътна офанзива след нахлуването на бойци от палестинската ислямистка групировка "Хамас" в Израел на 7 октомври, отбелязва Ройтерс.

