Хуманитарна пратка се стовари върху къща в Газа, отне живота на петима

Л екар от най-голямата болница в Газа заяви, че при хуманитарна акция в северната част на палестинската територия са загинали петима души и са били ранени 10.

Пострадалите са били откарани в болницата "Ал-Шифа" в град Газа, съобщи за АФП главната медицинска сестра на спешното отделение Мохамед ал-Шейх.

Шейх посочи, че смъртоносният инцидент е станал северно от крайбрежния бежански лагер Ал-Шати.

Свидетел от лагера разказа, че той и брат му са последвали хуманитарна пратка, спусната с парашут, с надеждата да получат "торба с брашно".

"Тогава изведнъж парашутът не се отвори и падна като ракета върху покрива на една от къщите", каза Мохамед ал-Гул.

"Десет минути по-късно видях хора, които прехвърлиха трима мъченици и други ранени, които бяха останали на покрива на къщата, където паднаха пакетите с помощи", обясни 50-годишният мъж.

#US carried out 4 Air drop (Every air drop is equal to 1 full truck) over #Gaza but failed to allow 1000s of trucks to access the besieged city. This theatre won't earn the US any "humanitarian credit", particularly when over 1000 shipment of US weapons were delivered to #Israel. pic.twitter.com/LODlUo80MG