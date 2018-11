САЩ настояват за повече яснота в позицията на европейските страни относно плановете за създаване на собствена армия. Тя трябва да стане допълнение към НАТО, а не негова замяна. Това заяви пред европейски депутати постоянният представител на САЩ в ЕС Гордън Сондлънд.

"Това е много чувствителен въпрос за нас. Ние редовно убеждаваме редовия американски избирател, защо САЩ, отчитайки всичките свои проблеми, трябва ежегодно да изпращат в Европа десетки милиарди долари за защитата на Европа от Русия и други неприятелски сили, макар че тези пари могат да бъдат похарчени за вътрешните нужди на САЩ“, каза дипломатът по време на изслушване в Комисията по международни отношения.

Според него, ситуацията се усложнява, защото Евросъюзът е решил, че може да се справя сам с помощта на собствените си въоръжени сили, което подкопава НАТО.

