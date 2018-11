Американският президент Доналд Тръмп се подигра на френския си колега Еманюел Макрон за неговия „много нисък” рейтинг от 26% одобрение, като заяви, че държавният глава на Франция предлага създаването на европейска армия само, за да смени темата.

„Проблемът на Еманюел е, че страда от много нисък рейтинг на доверие във Франция”, написа Тръмп в Туитър.

Той остро критикува Макрон за думите, че Европа се нуждае от собствена армия, за да се отбранява срещу евентуални врагове като Русия, Китай и дори САЩ.

„Между другото няма страна с повече националисти от Франция, много горди хора – и с право!…”, написа още американския президент.

Миналия вторник Макрон каза, че Европа се нуждае от армия, за да намали зависимостта си от САЩ в отбраната и че „национализмът е предателство на патриотизма”.

„Еманюел Макрон предлага изграждането на собствена армия за защита на Европа срещу САЩ, Китай и Русия. Но това беше Германия през световните войни - Първата и Втората - какво стана във Франция? Те започнаха да учат немски в Париж преди да дойдат САЩ. Платете за НАТО или не!”, предупреди Тръмп.

От офиса на френския президент отказаха да коментират.

