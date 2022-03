Пътнически самолет със 132 души на борда се разби в Китай

П ътнически самолет на Боинг 737-800 на китайската авиокомпания „Чайна ийстърн еърлайнс" със 132 души на борда се разби в планините в Южен Китай, летейки от град Кунмин до Гуанчжоу, предаде Ройтерс, като се позова на Китайската администрация за гражданска авиация (КАГА), предаде БТА.

Все още не е ясно дали има оцелели, както и каква е причината за катастрофата.

Самолетът е бил в експлоатация в китайската компания от 2015 г., сочат данни от сайта за проследяване на полети Флайт радар 24.

Breaking News: A Boeing 737 plane operated by China Eastern Airlines crashed in southern China with more than 130 people on board, state media reported.



There was no immediate information on casualties or why the plane went down. https://t.co/wTJ2KTmBdH