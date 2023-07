Салман Рушди: Имам "безумни сънища" за нападение в Ню Йорк

С ър Салман Рушди казва, че физически е "повече или по-малко добре" близо година след като е бил намушкан с нож, докато се е подготвял да изнесе лекция в Ню Йорк.

Въпреки това 76-годишният Рушди заяви пред Би Би Си, че все още преживява инцидента, след който е ослепял с едното око.

"Имам много добър терапевт, който има много работа", каза писателят. "Имам безумни сънища."

Сър Салман заяви, че не е сигурен дали да се изправи пред предполагаемия си нападател в съда.

И продължава да не знае дали някога ще се появи на публично събитие, което не е само с покани и "контролируемо".

Sir Salman Rushdie says he has "crazy dreams" about attack in New York https://t.co/zag6iAs7tT