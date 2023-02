Салман Рушди с първо интервю след нападението: Бил съм и по-добре

М есеци след като беше намушкан няколко пъти, докато се подготвяше да изнесе лекция, британският писател Салман Рушди не вижда с дясното око, опитва се да пише и на моменти сънува "плашещи" кошмари, предаде Асошиейтед прес.

"Бил съм и по-добре", казва писателят пред журналиста Дейвид Ремник от "Ню Йоркър". Това е първото му интервю след нападението през август 2022 г.

“I’ve always thought that my books are more interesting than my life,” Salman Rushdie remarks, in his first interview since the assassination attempt on his life, in August. “Unfortunately, the world appears to disagree.” https://t.co/rkqPDTZMC3