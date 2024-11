Руснаците с нови успехи в Източна Украйна

Р уското министерство на отбраната заяви, че е превзело 2 нови села в Източна Украйна, предаде АФП.

От седмици Русия напредва бързо в източната част на Донецка област, превземайки десетки градове и села.

Russian adances along the southeastern Donetsk front over the past two weeks. Around 50 square kilometers and six settlements. pic.twitter.com/m199BB8UBi