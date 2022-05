Подоляк към Путин: Руските военни не загиват, защитавайки страната си

"Страните от НАТО не са възнамерявали да нападат Русия. Украйна не е планирала да атакува Крим. Руските военни не загиват, защитавайки страната си, а се опитват да окупират друга държава", написа в Twitter съветникът на украинския президент Михайло Подоляк, цитиран от руската служба на Би Би Си, предаде БТА.

Let's talk again. NATO countries were not going to attack Russia. Ukraine did not plan to attack Crimea. The Russian military is dying, not defending their country, but trying to occupy another. There were no rational reasons for this war other than 🇷🇺 sick imperial ambitions.