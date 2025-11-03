Русия: Напредък в Покровск, нощни удари по ключови обекти

Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

М инистерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са напреднали в град Покровск в Донецка област и са нанесли масирани удари тази нощ срещу украински военно-промишлени обекти, предаде Ройтерс.

Руските сили унищожават това, което Москва описа като обкръжени украински формирования близо до железопътната гара и индустриалната зона на Покровск, съобщи руското ведомство, като уточни, че руските сили са навлезли в Пригородния район на града, където са се окопали.

🇷🇺🇺🇦⚡- Situation in the Pokrovsk direction:



Russian forces currently control 80-85% of Pokrovsk - reports of the city's full capture are false.#Russia #Ukraine

Министерството на отбраната в Москва заяви, че ударите през нощта са били насочени срещу украинско военно летище, база за ремонт на военна техника и оборудване и съоръжения от военно-промишления комплекс, както и срещу газови инфраструктурни съоръжения, които ги поддържат.

Москва заяви, че руските сили са изтласкали войските на Киев от позициите им около друг град - Купянск, се посочва в информация на руските държавни новинарски агенции, които се позовават на министерството на отбраната. Агенция Ройтерс не може да потвърди по независим път информацията от бойното поле.

pro russian bitches ...@squatsons

russia is further away from encircling pokrovst today than it was yesterday.. or last week!!!



NOT FALLING TODAY, OR TOMORROW.... pic.twitter.com/c2qiOrsxj1 — david D. (@secretsqrl123) November 3, 2025

