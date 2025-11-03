Свят

На прага на зимата: Русия с масирани удари срещу Украйна, цял Донецк остана без ток

Държавният оператор на електропреносната мрежа на Украйна, „Укренерго“, съобщи в събота, че ще наложи ограничения за потреблението на енергия в някои райони на страната

3 ноември 2025, 10:22
На прага на зимата: Русия с масирани удари срещу Украйна, цял Донецк остана без ток
Р усия е изстреляла близо 1500 дрона и повече от 70 ракети срещу Украйна за една седмица, заяви в неделя украинският президент Володимир Зеленски, докато Москва продължава с упорити удари по критичната енергийна инфраструктура на страната, пише Newsweek.

Москва е изстреляла около 1170 насочени въздушни бомби срещу Украйна през последните седем дни, каза Зеленски. „Бяха нанесени удари по обикновени жилищни сгради и гражданска инфраструктура, както и

множество терористични атаки, насочени към енергийния сектор“,

се посочва в изявление, публикувано в социалните мрежи.

Украинските ВВС заявиха в неделя, че Русия е изстреляла две балистични ракети и близо 80 дрона през нощта. Една от балистичните ракети и 12 ударни дрона са ударили шест места, а осколките са попаднали в още две зони, каза армията.

Двама души са загинали през нощта в южния регион Одеса, а още един човек е ранен в северния регион Чернигов, според службите за спешна помощ. Иван Федоров, губернатор на южния регион Запорожие, каза, че трима души са пострадали.

„Целият“ източен регион Донецк остана без ток в неделя,

съобщи местен служител. Вадим Филашкин, губернатор на Донецк, заяви, че службите за спешна помощ са на място и се опитват да възстановят електрозахранването.

Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. и твърди, че е анексирала регионите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие в източна Украйна. Москва пое контрол над Кримския полуостров на юг от сушата на Украйна през 2014 г., когато подкрепи сепаратистите в Донецк и Луганск — двата региона, известни заедно като индустриалния Донбас.

Държавният оператор на електропреносната мрежа на Украйна, „Укренерго“, съобщи в събота, че ще наложи ограничения за потреблението на енергия в някои райони на страната.

„Причината за въвеждането на ограничения са последиците от мащабните руски ракетни и дрон атаки по енергийните съоръжения“, се посочва в изявлението.

Енергийната компания заяви в четвъртък, че Русия е провела три мащабни атаки по инфраструктурата през октомври. Руският режим заяви в четвъртък, че е извършил „масивен удар“ с далекобойни прецизни оръжия и дронове по украински енергийни обекти, военновъздушни летища и съоръжения, подпомагащи отбранителната индустрия на Киев.

Украйна нанесе удари и повреди танкер за петрол и терминал, управлявани от енергийния гигант Роснефт в Краснодарския регион на Русия късно в събота, използвайки пет дрона, съобщи източник от украинската служба за сигурност (СБУ) пред Newsweek. Дроновете също удариха пристанищни сгради в крайбрежния град Туапсе, добави източникът.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските системи за противовъздушна отбрана са прихванали 164 украински дрона през нощта, включително 32 над Краснодар.

Русия често е атакувала цели от енергийната инфраструктура на Украйна с настъпването на по-студените месеци

по време на близо четиригодишната пълномащабна война. Поддръжниците на Украйна, включително САЩ и Канада, помогнаха за укрепване на енергийния сектор на Киев, като много страни допринасят в пребазирания във Виена фонд за подпомагане, който улеснява ремонтите в Украйна.

Източник: Newsweek    
