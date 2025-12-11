България

Гражданите ще могат сами да избират срока на валидност на личните си карти – 5 или 10 години

Промените обхващат и реда за издаване на шофьорските книжки

11 декември 2025, 10:48
Гражданите ще могат сами да избират срока на валидност на личните си карти – 5 или 10 години
Източник: БГНЕС

Г ражданите ще могат сами да избират срок на валидност на личните си карти – 5 или 10 години.

Това предвиждат промените в Правилника за издаване на български лични документи (ПИБЛД), приети от Министерския съвет. Новата възможност е част от по-широк пакет изменения, които целят да оптимизират административните услуги и да създадат повече удобство за гражданите.

Освен избор на валидност, измененията въвеждат централизирано персонализиране на всички български лични документи, което вече ще се извършва от дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР. В заявленията за издаване на нови документи се добавя и възможност за заявяване на удостоверения за електронна идентичност (УБИ) – както при нови карти, така и за вече издадени. Регламентира се и процедура за спиране, възобновяване и прекратяване на УБИ, записано в електронния носител на документа. Целта е да се гарантира бързо и без забавяне административно обслужване.

Промените обхващат и реда за издаване на свидетелства за управление на МПС, временни карти за самоличност и моряшки паспорти. В заявленията вече ще се обработват и контактни данни – електронна поща и телефон – съобразно правилата за защита на личните данни.

Правителството подчертава, че прилагането на новите правила не изисква допълнителни бюджетни средства.

Наред с това, кабинетът прие и промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците, с които се осигурява по-голяма яснота и предвидимост за чужденците, кандидатстващи за продължително пребиваване у нас. Регламентират се необходимите документи и се синхронизира нормативната уредба с последните изменения в Закона за чужденците.

Сред тях е и новият ред за предоставяне на разрешение за пребиваване тип „дигитален номад“, който дава възможност на специалисти в иновациите, високите технологии и творческите индустрии да живеят и работят в България, без да имат отношения с местен работодател. Очаква се мярката да донесе икономически ползи чрез привличане на хора, търсещи добра инфраструктура и високоскоростен интернет.

Припомняме, че през юни Народното събрание одобри промени в Закона за чужденците, които позволяват издаване на продължително пребиваване на дигитални номади с дългосрочна виза до шест месеца и право на пребиваване до 180 дни.

Източник: БТА, Петра Куртева    
Лични карти Срок на валидност Електронна идентичност Административни услуги Шофьорски книжки Дигитални номади Пребиваване на чужденци Български документи за самоличност Законови промени Удобство за гражданите
Последвайте ни
След масовия протест – шести вот на недоверие. Ще оцелее ли кабинетът „Желязков“

След масовия протест – шести вот на недоверие. Ще оцелее ли кабинетът „Желязков“

"Кралят на кокаина" Сретен Йосич е пуснат на свобода

Нови правила за влизане в САЩ: Kакво трябва да знаете?

Нови правила за влизане в САЩ: Kакво трябва да знаете?

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Mazda 6e e като бърз курс за преход от Android на iOS (ВИДЕО РЕВЮ)

Mazda 6e e като бърз курс за преход от Android на iOS (ВИДЕО РЕВЮ)

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 5 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 5 дни

Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

В ареста остават четирима от задържаните на протеста на 1 декември

В ареста остават четирима от задържаните на протеста на 1 декември

България Преди 5 минути

Срещу други се водят следствени действия

Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията

Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията

Технологии Преди 6 минути

<p>Mazda 6e е бърз курс за преход от Android на iOS (ВИДЕО)</p>

Mazda 6e e като ускорен курс за преход от Android на iOS (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 49 минути

Mazda просто не може да пенсионира своята „шестица“. Вярно, вече е електрическа и идва след тясно сътрудничество с Changan, но дизайнът и качеството на изпълнение в интериора са на най-високото ниво. И ценовото предимство е сериозно

Ивелин Михайлов

Ивелин Михайлов: Ако кабинетът не подаде оставка, напрежението ще ескалира

България Преди 55 минути

Според него, след вчерашния протест би трябвало да има промяна в позициите на партиите

Снимката е илюстративна

Учени разкриха бруталната история на мъж, ухапан в България от лъв преди 6000 г., който е оцелял

България Преди 1 час

Според проучване, публикувано в Journal of Archaeological Science, обаче, нещастният мъж не е починал

Ескалация по границата: Девет тайландски войници убити при сблъсъци с Камбоджа

Ескалация по границата: Девет тайландски войници убити при сблъсъци с Камбоджа

Свят Преди 1 час

От камбоджанска страна съобщават, че сред убитите 10 цивилни има и едно дете

Трикове, за да използваме пълната мощ на компютъра си

Трикове, за да използваме пълната мощ на компютъра си

Технологии Преди 1 час

Устройството може да предложи повече, отколкото очакваме

Ивайло Мирчев и Асен Василев

ПП-ДБ отново зоват за оставка преди вота на недоверие

България Преди 1 час

Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва

Русия свали 287 украински дрона при масирана атака над Москва

Свят Преди 1 час

Министерството на отбраната на Русия обяви, че най-малко 40 безпилотни летателни апарата са били ликвидирани над Московска област

Бившият президент на Боливия Луис Арсе задържан по разследване за пристояване и корупция

Бившият президент на Боливия Луис Арсе задържан по разследване за пристояване и корупция

Свят Преди 1 час

Арсе ще премине през редовен съдебен процес, тъй като заподозрените действия за присвояване, заради които е арестуван, са били извършени по време на мандата му като министър на икономиката

Със сериозни щети, но в стабилно положение е танкерът „Кайрос“, показа проверка на МТС

Със сериозни щети, но в стабилно положение е танкерът „Кайрос“, показа проверка на МТС

България Преди 1 час

Няма замърсяване на околната среда и предстои да бъде започната подготовка за извеждането му на безопасно място

<p>&bdquo;Най-твърдото легло, което някога е усещал&ldquo;: Саркози публикува мемоари&nbsp;за затвора</p>

„Най-твърдото легло, което някога е усещал“: Никола Саркози публикува книгата си „Дневникът на един затворник“

Свят Преди 1 час

Мемоарите описват престоя на 70-годишния бивш президент на Франция в затвора за три седмици

Атанас Атанасов

Атанас Атанасов: Хората не припознават Желязков – има паралелен център на власт

България Преди 2 часа

„Ако управляващите искат да направят коледен подарък на българските граждани, най-добре е днес в 13:30 часа да гласуват вот на недоверие”, каза съпредседателят на „Демократична България”

Костадин Костадинов: Правителството си отива, въпросът е кога

Костадин Костадинов: Правителството си отива, въпросът е кога

България Преди 2 часа

"Не вярвам ГЕРБ и ДПС да подадат оставка сега заради този огромен протест", заяви лидерът на "Възраждане"

<p>Внимание, шофьори! Промени в движението в София</p>

Внимание, шофьори! Промени в движението в София

България Преди 2 часа

Във връзка със строителството на метрото ще има промени в организацията на движението в столицата

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп е най-влиятелната фигура в Европа за 2026 г. според „Политико“

Свят Преди 2 часа

От челната десетка изпадат президентът на Украйна Володимир Зеленски, който е едва на 14-а позиция в класацията на „Политико“, и френският президент Еманюел Макрон, който е чак на 19-о място

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
1

Ще вали ли сняг до края на годината

sinoptik.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg

Клои Кардашиян флиртува с учител по биология в Инстаграм

Edna.bg

Мъдрост от Изтока: 6-те житейски правила на японските нинджи, с които контролирали съдбата

Edna.bg

Чанта на Моуриньо се превърна в хит на пресконференция

Gong.bg

Страхотна възможност за Пламен Андреев

Gong.bg

Ще вали ли сняг до края на годината: Какво показват най-актуалните прогнози

Nova.bg

На първо четене: Депутатите приеха бюджета на ДОО за 2026 г.

Nova.bg