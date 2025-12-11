Гражданите ще могат сами да избират срока на валидност на личните си карти – 5 или 10 години

Г ражданите ще могат сами да избират срок на валидност на личните си карти – 5 или 10 години.

Това предвиждат промените в Правилника за издаване на български лични документи (ПИБЛД), приети от Министерския съвет. Новата възможност е част от по-широк пакет изменения, които целят да оптимизират административните услуги и да създадат повече удобство за гражданите.

Освен избор на валидност, измененията въвеждат централизирано персонализиране на всички български лични документи, което вече ще се извършва от дирекция „Български документи за самоличност“ – МВР. В заявленията за издаване на нови документи се добавя и възможност за заявяване на удостоверения за електронна идентичност (УБИ) – както при нови карти, така и за вече издадени. Регламентира се и процедура за спиране, възобновяване и прекратяване на УБИ, записано в електронния носител на документа. Целта е да се гарантира бързо и без забавяне административно обслужване.

Промените обхващат и реда за издаване на свидетелства за управление на МПС, временни карти за самоличност и моряшки паспорти. В заявленията вече ще се обработват и контактни данни – електронна поща и телефон – съобразно правилата за защита на личните данни.

Правителството подчертава, че прилагането на новите правила не изисква допълнителни бюджетни средства.

Наред с това, кабинетът прие и промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците, с които се осигурява по-голяма яснота и предвидимост за чужденците, кандидатстващи за продължително пребиваване у нас. Регламентират се необходимите документи и се синхронизира нормативната уредба с последните изменения в Закона за чужденците.

Сред тях е и новият ред за предоставяне на разрешение за пребиваване тип „дигитален номад“, който дава възможност на специалисти в иновациите, високите технологии и творческите индустрии да живеят и работят в България, без да имат отношения с местен работодател. Очаква се мярката да донесе икономически ползи чрез привличане на хора, търсещи добра инфраструктура и високоскоростен интернет.

Припомняме, че през юни Народното събрание одобри промени в Закона за чужденците, които позволяват издаване на продължително пребиваване на дигитални номади с дългосрочна виза до шест месеца и право на пребиваване до 180 дни.