Създадено за

Технологии

Бъдещето на ритейл индустрията е тук

Разговор с Ивайло Атанасов, Управител на ВИП Секюрити и член на Борда на директорите на „Секюрити Инвестмънт Холдинг“ ЕАД и „Моноутс“ ЕАД

11 декември 2025, 11:35
Бъдещето на ритейл индустрията е тук
Източник: Ивайло Атанасов, Управител на ВИП Секюрити

С над петнадесет години управленски опит в сферата на корпоративната сигурност, Ивайло Атанасов има ключова роля в стратегическото развитие на групата компании. Той обединява експертизата на различните направления в обща визия за устойчив растеж и технологична трансформация. В рамките на ритейл проекта г-н Атанасов води с управленска стабилност, стратегическо мислене и фокус върху създаването на решения, които комбинират иновация, човешки опит и предвидими резултати за клиента.

Г-н Атанасов, вашият дългогодишен управленски опит е в основата на настоящето развитието на ВИП Секюрити. Как този опит ви помага да изграждате стратегии за ритейл сигурност?

Опитът ми ме е научил, че добрата стратегия започва от разбирането на човешкия и бизнес контекст. В ритейл сектора това означава да познаваш потока от хора, мотивацията на служителите, уязвимите точки в процесите и динамиката на самата среда. Нашият подход към сигурността е основан на това разбиране – интегрираме хора, системи и данни, така че решенията да работят не само на хартия, а и в реална, натоварена търговска среда.

Как виждате значението на интегрираната сигурност и защо е толкова важна?

Интегрираната сигурност вече е повече от избор. Тя е необходимост. Само когато физическите мерки, видеонаблюдението, контролът на достъпа и AI анализите говорят на един общ език, можем да постигнем предвидимост и реален контрол. Изолираните системи създават илюзия за сигурност. Докато интеграцията създава резултати.

Кои са най-честите проблеми, с които се сблъскват търговските вериги, когато става въпрос за загуби и кражби?

Основните предизвикателства са три: липса на видимост, трудности в анализа и ограничен човешки ресурс. В много обекти има десетки камери, но няма кой да извлече информация от тях. Или пък има охрана, но няма процеси и измерими показатели. Тук идва ролята на ВИП Секюрити: да превърне хаоса от данни и наблюдения в ясен модел за превенция и реакция.

Източник: Ивайло Атанасов, Управител на ВИП Секюрити

Как сигурността влияе върху клиентското изживяване и операционната ефективност в магазините?

Когато сигурността е добре организирана, тя остава „невидима“, но усещането за ред и спокойствие е осезаемо. Добрата защита създава комфорт, както за клиентите, така и за служителите. Затова ние гледаме на сигурността като част от клиентското изживяване и инструмент за по-добро управление.

Как AI видеоанализът и други технологии помагат за превенция на кражби и инциденти?

AI ни позволява да излезем от реактивния модел: да не чакаме нещо да се случи, за да реагираме. С видеоанализ можем да откриваме модели на поведение, съмнителни действия или рискови зони още преди инцидентът да се случи. Това е превенция, основана на данни и прозрачност в процеса.

Как съчетавате технологични решения с екипи на място, за да имате максимален ефект?

Нито хората, нито технологиите са достатъчни сами по себе си. Нашата сила е в създаване на хибридност между тях: обучени екипи, които знаят как да интерпретират информацията от системите и да реагират навреме. Технологията осигурява скорост и точност, а хората: гъвкавост и преценка.

Източник: istock

Как се измерва ефективността на вашите решения и какви KPI използвате?

Работим с ясни показатели: спад в загубите, време за реакция, брой предотвратени инциденти, и степен на покритие на обекта. Истинският успех обаче, идва, когато сигурността се превърне в част от бизнес културата на клиента, когато мениджърите виждат ползата както в цифрите, така и в стабилността на ежедневните операции.

Какви тенденции наблюдавате в ритейл сигурността и какви иновации очаквате в следващите години?

Виждам три посоки: автоматизация чрез AI, интеграция на данни между системите и фокус върху превенцията вместо реакцията. Сигурността става все по-интелигентна, но и по-човешка, защото технологиите ще вършат рутинното, а хората ще се концентрират върху анализа, решенията и управлението.

Източник: istock

Защо ритейл компаниите трябва да инвестират в интегрирани решения за защита и превенция на загуби в сектора?

Защото загубите не са само финансови. Те засягат доверието, процесите и имиджа. Инвестицията в интегрирани решения е инвестиция в устойчивост. Тя позволява на компаниите да вземат решения, основани на данни, и да управляват риска, преди той да се превърне в загуба.

Как бихте посъветвали търговските вериги да оптимизират сигурността, без да нарушават клиентското преживяване?

Сигурността трябва да бъде невидим съюзник, не бариера. Ключът е в секюрити дизайна: камерите, контролните зони и протоколите могат да бъдат внедрени интелигентно, така че да пазят, без да натоварват. Всеки магазин има своя динамика и затова решението трябва да бъде персонализирано, не по шаблон.

Източник: istock

Какво отличава ВИП Секюрити като стратегически партньор за ритейл индустрията?

ВИП Секюрити има едно предимство, което трудно се копира: опитът да мисли едновременно като доставчик на сигурност и като бизнес партньор. Ние изграждаме цялостен процес - от оценка на риска до отчетност и анализ, в който всяко решение е насочено към реални бизнес резултати за партньорите ни. За нас сигурността е измерима, предвидима и пряко свързана с растежа и стабилността на всеки наш клиент.

Последвайте ни

Създадено за

Румен Радев: Днес думата има парламентът

Румен Радев: Днес думата има парламентът

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно момиче в автобус

65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно момиче в автобус

Пет зодиакални знака ще забогатеят през 2026 г. – ето кои

Пет зодиакални знака ще забогатеят през 2026 г. – ето кои

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Двигателят с вътрешно горене си връща популярността

Двигателят с вътрешно горене си връща популярността

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 5 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 5 дни

Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев

Социалната комисия прие бюджета за догодина

България Преди 8 минути

Важно съобщение! НОИ променя електронните услуги от началото на 2026 година

Важно съобщение! НОИ променя електронните услуги от началото на 2026 година

България Преди 20 минути

Какви са промените може да прочетете в следващите редове

Нови разкрития за скандалния живот на "неуморимата секс машина" Джак Никълсън

Нови разкрития за скандалния живот на "неуморимата секс машина" Джак Никълсън

Свят Преди 55 минути

От злоупотреба с наркотици, до безразборен секс - включително и с вманиачена преследвачка, влязла с взлом в дома на емблематичния актьор

Доц. Ангел Кунчев

Доц. Кунчев успокои: Грипната вълна не е по-силна, ваксината пази

България Преди 1 час

Имаше данни от Япония, Австралия и от Великобритания, че настъпва по-мощна грипна вълна, но от това, което виждаме към момента – нивото на заболеваемост в България е абсолютно същото като през миналата година

Костадин Ангелов и Рая Назарян

Напрежение в НС: бюджетите за здраве и осигуряване влязоха в зала без комисии

България Преди 1 час

Председателят на парламента Рая Назарян обяви почивка, през която председателите на комисии да свикат заседания и да бъдат разгледани на първо четене проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавният бюджет за догодина

Белгийският премиер Барт де Вевер

Белгия заплаши ЕС със съд заради руските активи

Свят Преди 1 час

Това заяви белгийският премиер Барт де Вевер в изказване пред Федералния парламент

Мъж хапал, нападнал с нож и заплашвал с убийство жена в София

Мъж хапал, нападнал с нож и заплашвал с убийство жена в София

България Преди 1 час

По случая е образувано досъдебно производство за телесна повреда и закана за убийство, за които законът предвижда лишаване от свобода

Номиниран за „Грами“ певец бе намушкан до смърт в дома си; арестуваха сина му

Номиниран за „Грами“ певец бе намушкан до смърт в дома си; арестуваха сина му

Свят Преди 1 час

Властите откриха 71-годишния Джубилант Сайкс мъртъв с множество прободни рани

,

След Австралия: И Дания забранява социалните мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 1 час

Плановете на датското правителство биха могли да станат закон още в средата на 2026 г.

Хилари Суонк се скара на майка с нелечимо болни деца

Хилари Суонк се скара на майка с нелечимо болни деца

Любопитно Преди 1 час

Носителката на Грами се е извинила на майката, като да обясни, че се е притеснила да не би някой да снима нейните малки близнаци

Борислав Гуцанов

Обявиха размера на средната пенсия през 2026 година

България Преди 1 час

Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица остава 9,21 евро, а максималният – 54,78 евро

В ареста остават четирима от задържаните на протеста на 1 декември

В ареста остават четирима от задържаните на протеста на 1 декември

България Преди 1 час

Срещу други се водят следствени действия

Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията

Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията

Технологии Преди 1 час

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

Свят Преди 2 часа

Кадрите и видеоклиповете показват 10-годишния Иван и 6-годишния Владимир-младши по време на състезание по художествена гимнастика

Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

България Преди 2 часа

.

Нови правила за влизане в САЩ: Kакво трябва да знаете?

Свят Преди 2 часа

Американската гранична служба иска да събира повече данни от пътуващите до САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
1

Ще вали ли сняг до края на годината

sinoptik.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg

Любов и късмет: 2026 г. носи невероятен успех на тези 5 зодии

Edna.bg

Водещата на „Съдебен спор“ Ромина Тасевска се преобрази: избяга от русото и стана брюнетка! (СНИМКИ)

Edna.bg

Кирил Котев: Чака ни много работа за Евро 2028

Gong.bg

Поредно голямо признание за Карлос Насар

Gong.bg

СДВР: 57 задържани на протеста в София, от тях 24 - с предишни криминални прояви

Nova.bg

На първо четене: Депутатите приеха бюджета на ДОО за 2026 г.

Nova.bg