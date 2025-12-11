Бъдещето на ритейл индустрията е тук

С над петнадесет години управленски опит в сферата на корпоративната сигурност, Ивайло Атанасов има ключова роля в стратегическото развитие на групата компании. Той обединява експертизата на различните направления в обща визия за устойчив растеж и технологична трансформация. В рамките на ритейл проекта г-н Атанасов води с управленска стабилност, стратегическо мислене и фокус върху създаването на решения, които комбинират иновация, човешки опит и предвидими резултати за клиента.

Г-н Атанасов, вашият дългогодишен управленски опит е в основата на настоящето развитието на ВИП Секюрити. Как този опит ви помага да изграждате стратегии за ритейл сигурност?

Опитът ми ме е научил, че добрата стратегия започва от разбирането на човешкия и бизнес контекст. В ритейл сектора това означава да познаваш потока от хора, мотивацията на служителите, уязвимите точки в процесите и динамиката на самата среда. Нашият подход към сигурността е основан на това разбиране – интегрираме хора, системи и данни, така че решенията да работят не само на хартия, а и в реална, натоварена търговска среда.

Как виждате значението на интегрираната сигурност и защо е толкова важна?

Интегрираната сигурност вече е повече от избор. Тя е необходимост. Само когато физическите мерки, видеонаблюдението, контролът на достъпа и AI анализите говорят на един общ език, можем да постигнем предвидимост и реален контрол. Изолираните системи създават илюзия за сигурност. Докато интеграцията създава резултати.

Кои са най-честите проблеми, с които се сблъскват търговските вериги, когато става въпрос за загуби и кражби?

Основните предизвикателства са три: липса на видимост, трудности в анализа и ограничен човешки ресурс. В много обекти има десетки камери, но няма кой да извлече информация от тях. Или пък има охрана, но няма процеси и измерими показатели. Тук идва ролята на ВИП Секюрити: да превърне хаоса от данни и наблюдения в ясен модел за превенция и реакция.

Как сигурността влияе върху клиентското изживяване и операционната ефективност в магазините?



Когато сигурността е добре организирана, тя остава „невидима“, но усещането за ред и спокойствие е осезаемо. Добрата защита създава комфорт, както за клиентите, така и за служителите. Затова ние гледаме на сигурността като част от клиентското изживяване и инструмент за по-добро управление.

Как AI видеоанализът и други технологии помагат за превенция на кражби и инциденти?



AI ни позволява да излезем от реактивния модел: да не чакаме нещо да се случи, за да реагираме. С видеоанализ можем да откриваме модели на поведение, съмнителни действия или рискови зони още преди инцидентът да се случи. Това е превенция, основана на данни и прозрачност в процеса.

Как съчетавате технологични решения с екипи на място, за да имате максимален ефект?



Нито хората, нито технологиите са достатъчни сами по себе си. Нашата сила е в създаване на хибридност между тях: обучени екипи, които знаят как да интерпретират информацията от системите и да реагират навреме. Технологията осигурява скорост и точност, а хората: гъвкавост и преценка.

Как се измерва ефективността на вашите решения и какви KPI използвате?



Работим с ясни показатели: спад в загубите, време за реакция, брой предотвратени инциденти, и степен на покритие на обекта. Истинският успех обаче, идва, когато сигурността се превърне в част от бизнес културата на клиента, когато мениджърите виждат ползата както в цифрите, така и в стабилността на ежедневните операции.

Какви тенденции наблюдавате в ритейл сигурността и какви иновации очаквате в следващите години?



Виждам три посоки: автоматизация чрез AI, интеграция на данни между системите и фокус върху превенцията вместо реакцията. Сигурността става все по-интелигентна, но и по-човешка, защото технологиите ще вършат рутинното, а хората ще се концентрират върху анализа, решенията и управлението.

Защо ритейл компаниите трябва да инвестират в интегрирани решения за защита и превенция на загуби в сектора?



Защото загубите не са само финансови. Те засягат доверието, процесите и имиджа. Инвестицията в интегрирани решения е инвестиция в устойчивост. Тя позволява на компаниите да вземат решения, основани на данни, и да управляват риска, преди той да се превърне в загуба.

Как бихте посъветвали търговските вериги да оптимизират сигурността, без да нарушават клиентското преживяване?



Сигурността трябва да бъде невидим съюзник, не бариера. Ключът е в секюрити дизайна: камерите, контролните зони и протоколите могат да бъдат внедрени интелигентно, така че да пазят, без да натоварват. Всеки магазин има своя динамика и затова решението трябва да бъде персонализирано, не по шаблон.

Какво отличава ВИП Секюрити като стратегически партньор за ритейл индустрията?



ВИП Секюрити има едно предимство, което трудно се копира: опитът да мисли едновременно като доставчик на сигурност и като бизнес партньор. Ние изграждаме цялостен процес - от оценка на риска до отчетност и анализ, в който всяко решение е насочено към реални бизнес резултати за партньорите ни. За нас сигурността е измерима, предвидима и пряко свързана с растежа и стабилността на всеки наш клиент.