Нови правила за влизане в САЩ: Kакво трябва да знаете?

А мериканската гранична служба иска да събира повече данни от пътуващите до САЩ - включително какво са вършили в социалните медии през последните 5 години. Новата мярка ще засегне и туристите от Германия, съобщи Deutsche Welle.

Туристите от Германия и други европейски страни може да бъдат задължени в бъдеще да разкриват активността си в социалните медии през последните пет години, преди да пътуват до САЩ. Това предлага Американската гранична служба.

Ако регламентът бъде приет и влезе в сила, разкриването на личните профили в социалните медии ще стане задължителна част от така наречената ESTA-молба за безвизово влизане на туристи в САЩ. Молба без тази информация ще бъде непълна и може да бъде отхвърлена. Досега предоставянето на такава информация беше доброволно. Само за дългосрочни визи дейността в социалните медии се проверяваше задължително.

Предстои обществен дебат

Защитниците на личните данни и правозащитните организации в САЩ разкритикуваха новите планове като недопустима намеса в личния живот на хората. В много случаи информацията от профилите в социалните медии позволява да се правят изводи за личността – като политически възгледи, социални връзки или за личния начин на живот.

Планираното затягане на правилата е част от по-широк пакет от мерки за събиране на данни при безвизово влизане в САЩ. Американските власти твърдят, че само по този начин могат да се откриват навреме терористични заплахи, шпионаж и други рискове за сигурността.

Новите правила все още не са влезли в сила – не и преди да изтече двумесечният период за обществена дискусия по предложението. Това означава, че то може да влезе в сила най-рано през февруари 2026 година.