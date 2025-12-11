След Австралия: И Дания забранява социалните мрежи за деца под 15 години

С лед като Австралия започна да прилага първата в света забрана за социални мрежи за деца под 16 години тази седмица, Дания планира да последва примера ѝ и да ограничи сериозно достъпа на младите хора до социални мрежи, съобщи ABC News.

Датското правителство обяви миналия месец, че е осигурило споразумение между три управляващи коалиционни и две опозиционни партии в парламента за забрана на достъпа до социалните мрежи за лица под 15-годишна възраст. Подобна мярка би била най-радикалната стъпка досега от страна на държава от Европейския съюз за ограничаване на използването на социални медии сред тийнейджъри и деца.

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

Плановете на датското правителство биха могли да станат закон още в средата на 2026 г. Предложената мярка би дала право на някои родители да разрешат на децата си достъп до социалните медии от 13-годишна възраст, съобщиха местните медии, но министерството все още не е споделило напълно своите планове.

Много платформи за социални медии вече забраняват на деца под 13 години да се регистрират, а закон на ЕС изисква от големите технологични компании да въведат мерки за защита на младите хора от онлайн рискове и неподходящо съдържание. Но служители и експерти казват, че подобни ограничения не винаги работят.

Датските власти заявиха, че въпреки ограниченията, около 98% от датските деца под 13-годишна възраст имат профили в поне една социална медийна платформа, а почти половината от децата под 10 години имат такъв.

Министърът на цифровите въпроси Каролайн Стейдж, която обяви предложената забрана миналия месец, заяви, че все още има процес на консултации по мярката и няколко четения в парламента, преди тя да стане закон, може би до „средата или края на следващата година“.

„В твърде много години дадохме на социалните медийни платформи безплатна игра в стаите за игра на нашите деца. Нямаше ограничения“, каза Стейдж в интервю за Асошиейтед прес миналия месец.

„Когато влизаме в града през нощта, има пазачи, които проверяват възрастта на младите хора, за да се уверят, че никой непълнолетен не влиза на парти, на което не би трябвало да е. В дигиталния свят нямаме пазачи, а това определено ни е необходимо“, добави тя.

Съгласно новия австралийски закон, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X и YouTube са изправени пред глоби до 50 милиона австралийски долара (33 милиона долара), ако не предприемат разумни стъпки за премахване на акаунти на австралийски деца под 16 години.

Някои студенти казват, че се притесняват, че подобни строги закони в Дания биха означавали, че ще загубят връзка със своите виртуални общности.

„Аз самата имам приятели, които познавам само от интернет, и ако не бях на петнадесет години, нямаше да мога да говоря с тези приятели“, каза пред AP 15-годишната ученичка Роня Зандер, която използва Instagram, Snapchat и TikTok.

14-годишната ученичка от гимназията в Копенхаген, Хлое Кураж Фелструп-Матисен, каза, че е наясно с негативното въздействие, което социалните медии могат да имат, от кибертормоза до гледането на графично съдържание. Тя каза, че е видяла видео на мъж, който е прострелян преди няколко месеца.

„Видеото беше навсякъде в социалните мрежи и аз просто отидох на училище и тогава го видях“, каза тя.

Лине Педерсен, майка от Нюкьобинг в Дания, каза, че смята плановете за добра идея.

„Мисля, че не осъзнавахме какво правим, когато дадохме на децата си телефона и социалните мрежи, откакто бяха на осем, десет години“, каза тя. „Не мисля, че младите хора знаят съвсем кое е нормално и кое не.“

Датските власти все още не са споделили как точно ще бъде прилагана предложената забрана и кои социални медийни платформи ще бъдат засегнати.

Ново приложение за „цифрови доказателства“, обявено от Министерството на цифровите въпроси миналия месец и очаквано да стартира следващата пролет, вероятно ще формира основата на датските планове. Приложението ще показва възрастов сертификат, за да се гарантира, че потребителите спазват възрастовите ограничения за социалните медии, съобщиха от министерството.

„Едно е какво казват, а друго е какво правят или не правят. И затова трябва да направим нещо политически“, каза Стейдж, визирайки социалните медийни платформи.

Някои експерти казват, че ограниченията, като например забраната, планирана от Дания, не винаги работят и могат да нарушат правата на децата и тийнейджърите.

„За мен най-голямото предизвикателство всъщност са демократичните права на тези деца. Мисля, че е тъжно, че това не се взема предвид повече“, каза Ан Мете Торхауге, доцент в Университета в Копенхаген.

„За много деца социалните медии са това, което бяха електронните медии за моето поколение. Това беше начин за свързване с обществото“, добави тя.

В момента Законът за цифровите услуги на ЕС, който влезе в сила преди две години, изисква платформите на социалните медии да гарантират, че има мерки, включително родителски контрол и инструменти за проверка на възрастта, преди младите потребители да могат да имат достъп до приложенията.

Длъжностни лица от ЕС признаха, че прилагането на разпоредбите, насочени към защита на децата онлайн, се е оказало предизвикателство, тъй като изисква сътрудничество между държавите членки и много ресурси.

Дания е сред няколкото държави, които са заявили, че планират да последват стъпките на Австралия. Очаква се Малайзия, страна от Югоизточна Азия, да забрани акаунтите в социалните медии за лица под 16-годишна възраст от началото на следващата година, а Норвегия също предприема стъпки за ограничаване на достъпа до социални медии за деца и тийнейджъри.

Китай, който произвежда много от цифровите устройства в света, е поставил ограничения за времето, прекарано в онлайн игри и със смартфони, за деца.