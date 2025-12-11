Свят

Номиниран за „Грами“ певец бе намушкан до смърт в дома си; арестуваха сина му

Властите откриха 71-годишния Джубилант Сайкс мъртъв с множество прободни рани

11 декември 2025, 11:54
Номиниран за „Грами“ певец бе намушкан до смърт в дома си; арестуваха сина му
Източник: Getty Images

Н оминираният за „Грами“ оперен певец беше намушкан до смърт в дома си в Южна Калифорния, а полицията впоследствие арестува сина му във връзка с предполагаемото престъпление, пише People.

Властите откриха 71-годишния Джубилант Сайкс мъртъв с множество прободни рани, след като в понеделник вечерта е подаден сигнал за нападение, съобщи полицейското управление на Санта Моника в прессъобщение във вторник, 9 декември.

31-годишният син на Сайкс, Мика, наричан от полицията „заподозрения“, „е намерен в резиденцията и е задържан без инциденти“, се посочва в съобщението.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

Той е обвинен в убийство по подозрение.

Окръжната прокуратура на окръг Лос Анджелис ще преразгледа случая, който все още е в процес на разследване, за да прецени официалното повдигане на обвинения, се казва още в прессъобщението. Според затворническите записи на окръг Лос Анджелис Мика е задържан под гаранция от 2 000 000 долара.

Полицията определя намушкването като битов инцидент и посочва, че по всичко личи, че случаят е изолиран и „не представлява постоянна заплаха за общността“. На мястото е открито оръжие.

Джубилант Сайкс, баритон, беше номиниран за „Грами“ за изпълнението си в записа на „Меса“ от Ленард Бърнстейн през 2009 г. Той е пял на емблематични сцени като Метрополитън опера, Карнеги хол и Кенеди център. Според официалния му уебсайт Сайкс е работил с Джули Андрюс, Джош Гробан, Карлос Сантана и Брайън Уилсън, както и с редица други изтъкнати артисти.

Той и съпругата му Сесилия имат трима сина.

