Хилари Суонк се скара на майка с нелечимо болни деца

Х илари Суонк се скара на майка, която водела неизлечимо болните си синове на пътуване от фондацията „Сбъдни мечта“, след като погрешно решила, че жената я снима, предаде Page Six.

Джейда Бафус, която е водела двамата си неизлечимо болни синове – Мейсън на 7 и Джак на 4 години – на пътуване до „Дисниленд“, организирано от фондация „Сбъдни мечта“, разказва, че случайно е забелязала носителката на „Оскар“ на летището в Лос Анджелис.

„При получаването на багажа вървях до Хилари Суонк“, казва Бафус, цитирана от Daily Mail. „Погледнах я втори път, защото все пак това е Хилари Суонк, а аз съм фен на нейните филми и всичко останало.“

Бафус обяснява, че е извадила телефона си, за да намери децата и мъжа си.

„Просто гледах, нали разбирате, опитвах се да се обадя на мъжа си. Не съм правила снимка.“

Бафус добави, че Суонк се е обърнала и й се е скарала: „Получихте ли каквото искахте? Взехте ли си това, за което дойдохте? Насладете се на снимката.“

Бафус твърди, че след тази размяна на реплики Суонк „си е тръгнала малко ядосано“.

„Просто нарани чувствата ми, защото тъкмо започваше пътуването на сина ми от „Сбъдни мечта“. Тя нямаше как да знае това, но беше една от онези ситуации... една от първите ми срещи със знаменитост, така че ми се стори малко комично“, казва Бафус. „Просто не знаем през какво преминават другите, а аз бях просто една стресирана майка, която се опитваше да се оправи на летището в Лос Анджелис.“

Синовете на Бафус страдат от мускулна дистрофия на Дюшен – рядко генетично заболяване, което се характеризира с изключителна мускулна слабост, причинена от прогресивна дегенерация на мускулите. Състоянието е нелечимо, като обикновено води до загуба на подвижност до 12-годишна възраст и до съкратена продължителност на живота.

По-късно Бафус отбелязва, че Суонк се е свързала с нея, за да се извини.

Тя разказва пред изданието, че Суонк се е свързала с нея през Instagram, за да се извини и да обясни, че се е притеснила да не би някой да снима нейните малки близнаци Ая и Ом.

Бафус е помолила извинението, което е споделила с медията, да не бъде публикувано дословно. Тя изразила шока си, че Суонк изобщо се е свързала с нея.

„Не очаквах Хилари Суонк да говори директно с мен“, казва тя. „Беше просто... „Уау, бях изумена“.“

Съпругът на Бафус, Брайън, коментира, че срещата е била „неочаквана в началото на пътуването ни“ и се чуди защо двукратна носителка на „Оскар“ би се притеснявала от камери.

„Да отвръщаш остро на когото и да било, когато си в тази професия, е някак... не знам – каквото, такова“, казва той пред медията, добавяйки, че двамата със съпругата му „не са сърдити“ на Суонк.

Представител на актрисата от „Момчетата не плачат“ не е отговорил веднага на запитването за коментар от страна на Page Six.

Суонк обяви, че е родила близнаците си от съпруга си Филип Шнайдер през април 2023 г. и никога не е споделяла снимки на лицата им в социалните мрежи.

„Мислех си, че ще бъде като сбъдната мечта, но е дори по-мечтано, отколкото някога съм си представяла“, каза тя пред Today в интервю от февруари 2024 г. относно майчинството. „Това отвори целия ми свят по най-красивия начин.“