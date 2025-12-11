Любопитно

Хилари Суонк се скара на майка с нелечимо болни деца

Носителката на Грами се е извинила на майката, като да обясни, че се е притеснила да не би някой да снима нейните малки близнаци

11 декември 2025, 11:26
Хилари Суонк се скара на майка с нелечимо болни деца
Източник: Getty Images

Х илари Суонк се скара на майка, която водела неизлечимо болните си синове на пътуване от фондацията „Сбъдни мечта“, след като погрешно решила, че жената я снима, предаде Page Six.

Джейда Бафус, която е водела двамата си неизлечимо болни синове – Мейсън на 7 и Джак на 4 години – на пътуване до „Дисниленд“, организирано от фондация „Сбъдни мечта“, разказва, че случайно е забелязала носителката на „Оскар“ на летището в Лос Анджелис.

„При получаването на багажа вървях до Хилари Суонк“, казва Бафус, цитирана от Daily Mail. „Погледнах я втори път, защото все пак това е Хилари Суонк, а аз съм фен на нейните филми и всичко останало.“

Бафус обяснява, че е извадила телефона си, за да намери децата и мъжа си.

„Просто гледах, нали разбирате, опитвах се да се обадя на мъжа си. Не съм правила снимка.“

Бафус добави, че Суонк се е обърнала и й се е скарала: „Получихте ли каквото искахте? Взехте ли си това, за което дойдохте? Насладете се на снимката.“

Бафус твърди, че след тази размяна на реплики Суонк „си е тръгнала малко ядосано“.

„Просто нарани чувствата ми, защото тъкмо започваше пътуването на сина ми от „Сбъдни мечта“. Тя нямаше как да знае това, но беше една от онези ситуации... една от първите ми срещи със знаменитост, така че ми се стори малко комично“, казва Бафус. „Просто не знаем през какво преминават другите, а аз бях просто една стресирана майка, която се опитваше да се оправи на летището в Лос Анджелис.“

Синовете на Бафус страдат от мускулна дистрофия на Дюшен – рядко генетично заболяване, което се характеризира с изключителна мускулна слабост, причинена от прогресивна дегенерация на мускулите. Състоянието е нелечимо, като обикновено води до загуба на подвижност до 12-годишна възраст и до съкратена продължителност на живота.

По-късно Бафус отбелязва, че Суонк се е свързала с нея, за да се извини.

Тя разказва пред изданието, че Суонк се е свързала с нея през Instagram, за да се извини и да обясни, че се е притеснила да не би някой да снима нейните малки близнаци Ая и Ом.

Бафус е помолила извинението, което е споделила с медията, да не бъде публикувано дословно. Тя изразила шока си, че Суонк изобщо се е свързала с нея.

„Не очаквах Хилари Суонк да говори директно с мен“, казва тя. „Беше просто... „Уау, бях изумена“.“

Съпругът на Бафус, Брайън, коментира, че срещата е била „неочаквана в началото на пътуването ни“ и се чуди защо двукратна носителка на „Оскар“ би се притеснявала от камери.

„Да отвръщаш остро на когото и да било, когато си в тази професия, е някак... не знам – каквото, такова“, казва той пред медията, добавяйки, че двамата със съпругата му „не са сърдити“ на Суонк.

Представител на актрисата от „Момчетата не плачат“ не е отговорил веднага на запитването за коментар от страна на Page Six.

Суонк обяви, че е родила близнаците си от съпруга си Филип Шнайдер през април 2023 г. и никога не е споделяла снимки на лицата им в социалните мрежи.

„Мислех си, че ще бъде като сбъдната мечта, но е дори по-мечтано, отколкото някога съм си представяла“, каза тя пред Today в интервю от февруари 2024 г. относно майчинството. „Това отвори целия ми свят по най-красивия начин.“

Източник: Page Six    
Хилари Суонк Фондация Сбъдни мечта Инцидент на летището Извинение Неизлечимо болни деца Джейда Бафус Поверителност на знаменитост Дисниленд Мускулна дистрофия на Дюшен Майчинство
Последвайте ни

По темата

Румен Радев: Днес думата има парламентът

Румен Радев: Днес думата има парламентът

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно момиче в автобус

65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно момиче в автобус

Пет зодиакални знака ще забогатеят през 2026 г. – ето кои

Пет зодиакални знака ще забогатеят през 2026 г. – ето кои

Как да не влезем в дългове през януари

Как да не влезем в дългове през януари

pariteni.bg
Двигателят с вътрешно горене си връща популярността

Двигателят с вътрешно горене си връща популярността

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 5 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 5 дни

Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев

Социалната комисия прие бюджета за догодина

България Преди 7 минути

Важно съобщение! НОИ променя електронните услуги от началото на 2026 година

Важно съобщение! НОИ променя електронните услуги от началото на 2026 година

България Преди 19 минути

Какви са промените може да прочетете в следващите редове

Нови разкрития за скандалния живот на "неуморимата секс машина" Джак Никълсън

Нови разкрития за скандалния живот на "неуморимата секс машина" Джак Никълсън

Свят Преди 54 минути

От злоупотреба с наркотици, до безразборен секс - включително и с вманиачена преследвачка, влязла с взлом в дома на емблематичния актьор

Доц. Ангел Кунчев

Доц. Кунчев успокои: Грипната вълна не е по-силна, ваксината пази

България Преди 1 час

Имаше данни от Япония, Австралия и от Великобритания, че настъпва по-мощна грипна вълна, но от това, което виждаме към момента – нивото на заболеваемост в България е абсолютно същото като през миналата година

Костадин Ангелов и Рая Назарян

Напрежение в НС: бюджетите за здраве и осигуряване влязоха в зала без комисии

България Преди 1 час

Председателят на парламента Рая Назарян обяви почивка, през която председателите на комисии да свикат заседания и да бъдат разгледани на първо четене проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавният бюджет за догодина

Белгийският премиер Барт де Вевер

Белгия заплаши ЕС със съд заради руските активи

Свят Преди 1 час

Това заяви белгийският премиер Барт де Вевер в изказване пред Федералния парламент

Мъж хапал, нападнал с нож и заплашвал с убийство жена в София

Мъж хапал, нападнал с нож и заплашвал с убийство жена в София

България Преди 1 час

По случая е образувано досъдебно производство за телесна повреда и закана за убийство, за които законът предвижда лишаване от свобода

Номиниран за „Грами“ певец бе намушкан до смърт в дома си; арестуваха сина му

Номиниран за „Грами“ певец бе намушкан до смърт в дома си; арестуваха сина му

Свят Преди 1 час

Властите откриха 71-годишния Джубилант Сайкс мъртъв с множество прободни рани

,

След Австралия: И Дания забранява социалните мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 1 час

Плановете на датското правителство биха могли да станат закон още в средата на 2026 г.

Снимката е илюстративна

Русия напредва в Покровск, а САЩ натискат за мир - опасен момент за Украйна

Свят Преди 1 час

Завладяването на Покровск от Русия изглежда въпрос на „кога“, а не „дали“

Бъдещето на ритейл индустрията е тук

Бъдещето на ритейл индустрията е тук

Технологии Преди 1 час

Разговор с Ивайло Атанасов, Управител на ВИП Секюрити и член на Борда на директорите на „Секюрити Инвестмънт Холдинг“ ЕАД и „Моноутс“ ЕАД

Борислав Гуцанов

Обявиха размера на средната пенсия през 2026 година

България Преди 1 час

Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица остава 9,21 евро, а максималният – 54,78 евро

Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията

Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията

Технологии Преди 1 час

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

Свят Преди 2 часа

Кадрите и видеоклиповете показват 10-годишния Иван и 6-годишния Владимир-младши по време на състезание по художествена гимнастика

Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

България Преди 2 часа

.

Нови правила за влизане в САЩ: Kакво трябва да знаете?

Свят Преди 2 часа

Американската гранична служба иска да събира повече данни от пътуващите до САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
1

Ще вали ли сняг до края на годината

sinoptik.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg

Любов и късмет: 2026 г. носи невероятен успех на тези 5 зодии

Edna.bg

Водещата на „Съдебен спор“ Ромина Тасевска се преобрази: избяга от русото и стана брюнетка! (СНИМКИ)

Edna.bg

Кирил Котев: Чака ни много работа за Евро 2028

Gong.bg

Поредно голямо признание за Карлос Насар

Gong.bg

СДВР: 57 задържани на протеста в София, от тях 24 - с предишни криминални прояви

Nova.bg

На първо четене: Депутатите приеха бюджета на ДОО за 2026 г.

Nova.bg