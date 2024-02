Р уският парламент ще гласува на 21 февруари за преустановяване на участието на страната в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество (ОССЕ), заяви председателят на Думата Вячеслав Володин.

ОССЕ, сред чиито 57 членове са Украйна, САЩ и Русия, е наследник на организацията от времето на Студената война, в която съветските и западните сили си взаимодействат. След нахлуването на Русия в Украйна организацията до голяма степен е парализирана от продължаващото използване от страна на Москва на ефективното право на вето, с което разполага всяка страна.

"Време е да се сбогуваме с Парламентарната асамблея на ОССЕ", заяви Володин на заседание на Думата, долната камара на руския парламент, според изявление на уебсайта на Думата.

Russia aims to suspend its OSCE Parliamentary Assembly membership, with chairman of the Russian parliament Vyacheslav Volodin describing the organization as “an absolutely dependent politicized organization dancing to Washington’s tune.” https://t.co/eKElfxDu3N