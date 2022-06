Руски журналист продава Нобеловата си награда за украински деца

К аква е цената на мира? На този въпрос можеше да се отговори частично, когато руският журналист Дмитрий Муратов продаде на търг своя медал за Нобелова награда за мир. Приходите ще отидат директно за УНИЦЕФ в усилията му да помогне на деца, разселени от войната в Украйна.

Муратов, награден със златния медал през октомври 2021 г., помогна за основаването на независимия руски вестник "Новая газета" и беше главен редактор на изданието, когато то беше закрито през март на фона на репресиите на Кремъл срещу журналисти и общественото несъгласие в резултат на инвазията на Русия в Украйна .

Идеята на Муратов беше да продаде на търг своята награда, след като вече обяви, че дарява придружаващата парична награда от 500 000 долара за благотворителност. Идеята на дарението, каза той, „е да даде на децата бежанци шанс за бъдеще“.

Russian journalist and Nobel Peace laureate Dmitry Muratov is auctioning his Nobel medal for Ukrainian refugees, distraught at the eradication of independent media in his country, where he says fewer and fewer people support Moscow's military campaign https://t.co/AT1BvbKjcc pic.twitter.com/NPhV94jfsV