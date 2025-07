Руски удар по украинско учебно подразделение, загинали и ранени

Т рима военнослужещи бяха убити и 18 бяха ранени тази вечер при руски ракетен удар по украинско учебно подразделение, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Сухопътните войски на Украйна.

"Врагът нанесе ракетен удар по територията на едно от учебните подразделения на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна", пише в публикуваното в "Телеграм" изявление.

🇷🇺💥🇺🇦 Russian forces struck a Ukrainian military training site today.



According to Ukraine’s Ground Forces:

3 soldiers were killed, 18 wounded in the attack.