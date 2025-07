Р уското министерство на отбраната обяви в събота, че силите му са превзели още две селища в Източна Украйна, включително едно в Днепропетровска област, където Москва твърди, че армията ѝ е започнала да напредва, съобщи Ройтерс.

Засега украинската армия не е потвърдила, че селищата са преминали в руски ръце, но съобщи за тежки сражения.

Russia claims to have captured two key villages in central Ukraine, while Kiev reports that its forces have successfully repelled numerous attacks amid intense confrontations on the frontline.



