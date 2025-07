ЕС призова Китай да повлияе на Русия за спиране на войната в Украйна

Е вропейският съюз изрази очаквания, че Китай ще отговори на европейското безпокойство и ще използва влиянието си, за да подтикне Русия да приеме прекратяване на огъня в Украйна, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

В изявление от Пекин, където в рамките на еднодневна среща тя се срещна с китайския лидер Си Цзинпин, тя отбеляза, че е важно да има спиране на огъня и преговори, за да бъде сложен край на кръвопролитията.

"Начинът, по който Китай ще продължи да действа по отношение на войната на Путин, ще бъде определящ фактор за нашите отношения", каза тя.

Ursula von der Leyen threatens Beijing with ‘bad relations’



‘We raised the critically important issue of China’s support for Russia’s aggressive war against Ukraine. This has a direct and dangerous impact on Europe’s security. We expressed our expectations that China will… pic.twitter.com/hhdcgLDsGk