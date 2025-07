Русия се похвали с нови победи на фронта в Украйна

Р уските сили са поели контрола над селата Звирове и Новоекономичне в източната украинска Донецка област, съобщи днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че не може да потвърди тази информация по независим път.

#BREAKING #UkraineRussiaWar JUST IN: The settlements of Novoekonomichne and Zvirove in the Donetsk People’s Republic have been captured, the Russian Ministry of Defense reports.



Russian pressure on Pokrovsk and Myrnohrad is mounting, with intensified operations reported in the… pic.twitter.com/2azms9CivB