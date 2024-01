Руски самолет с украински военнопленници падна в Белгородска област, няма оцелели

С амолет Ил-76 на въздушнокосмическите сили на Руската федерация се разби в руската Белгородска област, предаде ТАСС, като се позова на руското министерство на отбраната.

Няма оцелели сред пътувалите в него 74 души, написа в Telegram губернаторът на областта Вячеслав Гладков.

Москва обвини Киев, че е свалил самолета с украински военнопленници

Инцидентът е станал около 11 ч. московско време при изпълнение на планов полет.

Ил-76 е паднал в полето, в близост до населено място в Корочански район, уточни Гладков. Той добави, че мястото на катастрофата е отцепено, изпратена е комисия, която да уточни причините за трагедията.

В него е имало 65 украински военнопленници, които са били транспортирани за размяна, 6 души екипаж и 3 лица, придружаващи военнопленниците, пояснява руското министерство на отбраната.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви по-рано, че все още не може да коментира информацията за инцидента, предаде ТАСС.

Малко преди министерството на обраната да съобщи за падането на самолета, областният управител на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи за произшествие в Корочански район на областта, но не навлезе в подробности.

В социалните мрежи се появиха снимки, показващи самолет да пада почти отвесно, преди да последва голям взрив, а после над мястото да започнат да се издигат пламъци и гъст черен дим, отбелязва Франс прес.

