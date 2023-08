Руски плавателни съдове са засечени близо до Великобритания

Б ританският кралски флот каза днес в изявление, че при "съгласувана операция по наблюдение" негови бойни кораби и патрулни самолети са проследили няколко руски плавателни съда близо до Великобритания, предаде Ройтерс.

Кралските военноморски сили съобщиха, че фрегати и патрулни самолети "П8 Посейдон" са проследявали движението на руските военноморски сили в Ламанша, Северно море и Атлантическия океан, без да уточняват кога се е състояла операцията.

Watching every move...



The #RoyalNavy's @HMSPortland operated with maritime patrol aircraft from @RAFLossiemouth to monitor Russian Navy movements, while @hms_tyne tracked a series of Russian vessels in the waters close to the UK.