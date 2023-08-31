Руски плавателни съдове са засечени близо до Великобритания

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Б ританският кралски флот каза днес в изявление, че при "съгласувана операция по наблюдение" негови бойни кораби и патрулни самолети са проследили няколко руски плавателни съда близо до Великобритания, предаде Ройтерс.

Кралските военноморски сили съобщиха, че фрегати и патрулни самолети "П8 Посейдон" са проследявали движението на руските военноморски сили в Ламанша, Северно море и Атлантическия океан, без да уточняват кога се е състояла операцията.

Watching every move...



The #RoyalNavy's @HMSPortland operated with maritime patrol aircraft from @RAFLossiemouth to monitor Russian Navy movements, while @hms_tyne tracked a series of Russian vessels in the waters close to the UK. — Royal Navy (@RoyalNavy) August 31, 2023

Сред засечените от британските ВМС плавателни съдове са били корветите "Бойкий" и "Град", ракетният крайцер "Маршал Устинов", разрушителят "Североморкс", както и друга военноморска техника, се казва в изявлението.

Великобритания е ключов доставчик на Украйна по отношение на отбраната. Русия осъжда помощта, която Обединеното кралство оказва на Киев. Кралският флот често следи движението на руски военни кораби, плаващи във водите около Великобритания.