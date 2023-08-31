Свят

Руски плавателни съдове са засечени близо до Великобритания

Обединеното кралство е ключов доставчик на Украйна по отношение на отбраната

31 август 2023, 15:20
Три станаха жертвите от експлозията на газостанция в Румъния

Три станаха жертвите от експлозията на газостанция в Румъния
Ердоган и Путин се срещат в Русия, какво ще обсъдят

Ердоган и Путин се срещат в Русия, какво ще обсъдят
Бомба избухна в жилище в Северно Косово

Бомба избухна в жилище в Северно Косово
Британският министър на отбраната Бен Уолъс подаде оставка

Британският министър на отбраната Бен Уолъс подаде оставка
Украински прокурори се обучават да разследват военни престъпления в САЩ

Украински прокурори се обучават да разследват военни престъпления в САЩ
Борел: Превратът в Габон е заради опорочените избори

Борел: Превратът в Габон е заради опорочените избори
Огненото бедствие в Гърция: Резултат на климатичните промени или и на нещо друго?

Огненото бедствие в Гърция: Резултат на климатичните промени или и на нещо друго?
Пуснаха ново видео с Пригожин - последното преди катастрофата

Пуснаха ново видео с Пригожин - последното преди катастрофата
1

Б ританският кралски флот каза днес в изявление, че при "съгласувана операция по наблюдение" негови бойни кораби и патрулни самолети са проследили няколко руски плавателни съда близо до Великобритания, предаде Ройтерс.

Кралските военноморски сили съобщиха, че фрегати и патрулни самолети "П8 Посейдон" са проследявали движението на руските военноморски сили в Ламанша, Северно море и Атлантическия океан, без да уточняват кога се е състояла операцията.

Сред засечените от британските ВМС плавателни съдове са били корветите "Бойкий" и "Град", ракетният крайцер "Маршал Устинов", разрушителят "Североморкс", както и друга военноморска техника, се казва в изявлението.

Великобритания е ключов доставчик на Украйна по отношение на отбраната. Русия осъжда помощта, която Обединеното кралство оказва на Киев. Кралският флот често следи движението на руски военни кораби, плаващи във водите около Великобритания.

Източник: БТА/Анелия Пенкова    
Британски кралски флот Великобритания Русия Украйна

По темата

Коментари 1
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

1 коментар
 
Подобрява се момченцето, ударено от мълния в Русе

Подобрява се момченцето, ударено от мълния в Русе

Неразказаните истории на оцелелите от „Титаник“ българи

Неразказаните истории на оцелелите от „Титаник“ българи

Дядото на прегазеното дете в Прилеп: Не исках да убия шофьора, исках да го нараня

Дядото на прегазеното дете в Прилеп: Не исках да убия шофьора, исках да го нараня

Трите деца на Майкъл Джексън: Всичко за Принс, Парис и Бланкет

Трите деца на Майкъл Джексън: Всичко за Принс, Парис и Бланкет

Как ще се ползват електронните ваучери за храна

Как ще се ползват електронните ваучери за храна

pariteni.bg
Немското изложение в Мюнхен ще бъде залято от китайската вълна

Немското изложение в Мюнхен ще бъде залято от китайската вълна

carmarket.bg
Родители тормозят децата си заради лайкове: Най-нашумялата тенденция в социалните мрежи
Ексклузивно

Родители тормозят децата си заради лайкове: Най-нашумялата тенденция в социалните мрежи

Преди 7 часа
Времето в четвъртък: Предстои ли затопляне?
Ексклузивно

Времето в четвъртък: Предстои ли затопляне?

Преди 9 часа
Изграждане на доверие: Как да се справим с предателството от приятел
Ексклузивно

Изграждане на доверие: Как да се справим с предателството от приятел

Преди 9 часа
Ниски нива на серотонин: Как да разберем за това и какво да правим
Ексклузивно

Ниски нива на серотонин: Как да разберем за това и какво да правим

Преди 8 часа

Виц на деня

- Какво е дипломат? - Мъж, който успява да убеди жена си, че палто от норка я прави дебела!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

палатков лагер Паметник съветска армия Левицата

"Левицата" внася жалба за Паметника на съветската армия

България Преди 5 минути

Според представителите на палатковия лагер действията на властите са самоуправство

<p>Вижте кадри на критичния момент, в който протеини се разрушават в организма</p>

Пробив в медицината: Вижте кадри на критичния момент, в който протеини се разрушават в организма

Любопитно Преди 39 минути

Това дава нов поглед върху фундаменталния физически процес, който е в основата на невродегенеративните заболявания, посочва експерт

<p>Той открил начин да връща мъртвите към живота</p>

Кой е Асклепий: Богът на медицината

Любопитно Преди 1 час

Според някои сведения той участвал в калидонския лов на глигани и в експедицията на аргонавтите

Хигиената при новородено бебе: Как се почистват правилно очите и ушите

Хигиената при новородено бебе: Как се почистват правилно очите и ушите

Любопитно Преди 1 час

Акушерката Халиме Салиева споделя всичко важно около хигиената на новородено бебе

Джей Зи се присъедини към Instagram, за да...рекламира филм

Джей Зи се присъедини към Instagram, за да...рекламира филм

Любопитно Преди 2 часа

Рапърът рекламира филма „Книгата на Кларънс“

капсули пералня

Зачестяват случаите на деца, погълнали капсули с прах за пране

България Преди 2 часа

Децата ги бъркат и с лакомства и бързат да ги опитат на вкус, което е изключително опасно, предупреждават лекарите

Чисто ли е морето ни? Какво показа проверката край Царево и Китен

Чисто ли е морето ни? Какво показа проверката край Царево и Китен

България Преди 2 часа

РЗИ - Бургас и Асоциацията „Активни потребители" взеха съвместни проби от няколко плажа по Южното Черноморие

Мъжете на принцесата: Историята на Даяна и нейните бурни любови

Мъжете на принцесата: Историята на Даяна и нейните бурни любови

Любопитно Преди 2 часа

Запознайте се с най-значимите мъжки фигури в живота на покойната принцеса Даяна

Как температурата в стаята влияе на съня ни

Как температурата в стаята влияе на съня ни

Любопитно Преди 2 часа

Когато градусите се повишат, ефективността на съня спада с 10%, посочват учени

Четири експлозии в Швеция през нощта

Четири експлозии в Швеция през нощта

Свят Преди 2 часа

В изявлението се добавя още, че националният бомбен отряд е бил извикан на мястото

<p>Откриха връзка между паметта и апетита</p>

Учените с ново откритие: Има връзка между паметта и апетита

Технологии Преди 3 часа

"Хората с такива състояния се нуждаят не от повече воля, а от терапевтична намеса, подобна на тази на електротехник, който може да свърже правилно отделни звена в мозъка"

и

Прокуратурата се самосезира по публикации за нарушения в изграждането на „Турски поток"

България Преди 3 часа

Наблюдаващият прокурор следва да предприеме действия по своя преценка, съобразно правомощията си по Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс

Колко и какви нарушения установи Специализираното звено между МВР и прокуратурата

Колко и какви нарушения установи Специализираното звено между МВР и прокуратурата

България Преди 3 часа

В периода от 1 до 25 август са поведени 401 спецоперации по линия на наркотиците

Филмът за Кристо „Да ходиш по вода“ в ефира на NOVA NEWS

Филмът за Кристо „Да ходиш по вода“ в ефира на NOVA NEWS

Любопитно Преди 3 часа

Лентата в чест на твореца ще се излъчи тази събота от 22:20 ч.

пожар, Турция

Пожарът край Чепеларе е локализиран, продължава гасенето

България Преди 3 часа

Над 1000 декара са опожарените горски площи, според данни от ЮЦДП

Министър Цеков: АМ „Хемус“ е заложник на порочни възлагания

Министър Цеков: АМ „Хемус“ е заложник на порочни възлагания

България Преди 3 часа

Започнаха проверки с профилограф на магистралите и скоростните пътища

Всичко от днес

От мрежата

Действително ли кучетата приличат на стопаните си

dogsandcats.bg

10 неща, в които кучетата са по-добри от хората

dogsandcats.bg
1

Попският плаж е замърсен с ешерихия коли

sinoptik.bg
1

С какво време изпращаме август

sinoptik.bg

ТЕСТ: Кой холивудски актьор е твоята сродна душа?

Edna.bg

Август си отива...

Edna.bg

Официално: Люис Хамилтън преподписа с Мерцедес

Gong.bg

Кой е най-красивият гол на седмия кръг от efbet Лига?

Gong.bg

Детето, ударено от мълния в Русе, идва в съзнание

Nova.bg

Дядото на прегазеното дете в Прилеп: Не исках да убия шофьора, а да го нараня

Nova.bg