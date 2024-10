Руски пилоти със зловещо предупреждение към Путин, написано върху бомба, насочена към Курск

П илотите на руски изтребител, използван в операцията срещу нахлуването на Украйна в Курск, са оставили писмено послание върху бомба, в което се оплакват от проблеми със заплащането, според изображение, споделено в социалните мрежи.

От началото на пълномащабната инвазия на руския президент Владимир Путин през 2022 г. съобщенията за нисък морал сред руските войски изобилстват, като много от тях изразяват недоволство от качеството на командирите си и военните тактики.

Макар че руското правителство предлага големи пакети от заплати, за да привлече личния състав, през почти трите години на войната някои войници и техните семейства се оплакват, че не получават обещаните заплати.

Well that's a new one. Pilots of a Russian bomber left an appeal to the Ministry of Defence written on a glide bomb complaining about lack of bonus pay for bombing their own country:



"Dear Ministry of Defence, I’m FAB with UMPK.

Soon I will fly to destroy occupiers in Kursk Obl.… pic.twitter.com/dvK2O4ds6U