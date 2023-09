Руски дронове са повредили пристанищна инфраструктура в Одеска област

Р уски дронове са повредили пристанищна инфраструктура в Одеска област, предаде Франс прес, като се позова на местния областен управител.

Украинска ракетна атака предизвика пожар в корабостроителницата в Севастопол

Атаката е била извършена тази нощ. Повредена е пристанищна инфраструктура в района на Измаил. Шестима души са били ранени, каза губернаторът Олег Кипер.

Нападението е било извършено с няколко групи щурмови дронове. Освен по пристанищната инфраструктура има щети и по други граждански инфраструктурни обекти, добави Кипер.

URGENT – #Ukraine: Russian Sahed kamikaze drones attacked last night the port infrastructure of #Reni, in the #Odesa region, close to the border with Romania. Footage shows the destruction of the airstrikes.



