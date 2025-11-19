Свят

Руски дрон навлезе в Румъния, вдигнаха изтребители

Не са получавани сведения за паднали части от дрон на румънска територия

19 ноември 2025, 11:05
Руски дрон навлезе в Румъния, вдигнаха изтребители
Източник: БТА

Р умънски и германски изтребители са излетели тази нощ от военновъздушни бази в Румъния заради дрон, установен във въздушното пространство на Украйна и на Молдова, който за няколко минути е навлязъл в румънското въздушно пространство в условията на поредната руска атака срещу украинска територия, съобщи Аджерпрес, като се позовава на румънското Министерство на националната отбрана.

Два германски изтребителя „Юрофайтър“, които са на мисия по еър полисинг в Румъния, са излетели от базата „Михаил Когълничану“ малко след полунощ. Малко по-късно два румънски изтребителя са излетели от базата „Къмпия Турзий“.

Tревога и руски дронове в Румъния, вдигнаха F-16

Двадесет минути след полунощ до населението в северната част на румънския окръг Тулча е било изпратено съобщение по системата за предупреждение РО-АЛЪРТ (RO-ALERT) и за няколко минути сигналът от дрона е бил засечен да навлиза на около осем километра в румънското въздушно пространство към селата Периправа и Килия Веке на румънския бряг на Дунав. След това радарният сигнал от безпилотния апарат е изчезнал.

Не са получавани сведения за паднали части от дрон на румънска територия, но има подготвени експертни екипи, които да извършат претърсване на терен.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
