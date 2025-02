Руски депутат предвижда скорошна среща между Тръмп и Путин

Р ъководителят на комисията по международни въпроси в руската Дума и председател на Либерално-демократическа партия на Русия (ЛДПР) Леонид Слуцки заяви, че подготовката за срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп е в „напреднал етап“ и ще се проведе този или следващия месец, предадоха Ройтерс и ДПА, като се позоваха на изказване на депутата пред руските медии.

„Февруари или март“, заяви Слуцки пред руската новинарска агенция Интерфакс, коментирайки датата на потенциалната среща. „Не искаме да гадаем“, посочи той, допълвайки, че двамата трябва да имат „възможността да се подготвят внимателно и задълбочено, но срещата ще се проведе скоро“.

Slutsky: Putin and Trump will definitely meet and it will happen soon pic.twitter.com/qTKTsoqv48