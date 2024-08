Руски бомбардировач се разби в Сибир, има загинал

Р уски стратегически бомбардировач Ту-22М3 се разби тази нощ в Иркутска област в Сибир, при което загина един човек от четиричленния екипаж, съобщи областният управител Игор Кобзев, цитиран от ТАСС.

Самолетът е изпълнявал рутинен полет, като инцидентът най-вероятно се дължи на техническа неизправност. Пилотите са катапултирали, а пожарът е бил потушен.

"Работата на мястото на катастрофата на военния самолет Ту-22М3 продължи през цялата нощ. За мое дълбоко съжаление един от пилотите не можа да бъде спасен. Това е информацията, предоставена от органите на военното командване на министерството на отбраната на Русия. Изказвам искрените си съболезнования на семейството и приятелите на загиналия пилот. Това наистина е тежка загуба", написа Кобзев в "Телеграм".

