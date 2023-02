Руски самолет Су-24 се разби в Белгородска област (СНИМКИ)

В оенен самолет Су-24 се разби в района на Валуйск, Белгородска област. Това съобщиха за ТАСС службите за сигурност.

По думите му самолетът се е запалил при удара със земята. "По предварителни данни гори сграда в близост до инцидента", уточниха правоохранителните органи.

На мястото на инцидента работят разследващ екип и служители на Министерството на извънредните ситуации.

Su-25 crashed in Belgorod region of Russia, pilot ejected https://t.co/eABQ5ecoSq via @bazabazon #Ukraine pic.twitter.com/jKiZih7Bxx