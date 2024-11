Руска масираната атака с дронове срещу Украйна, има жертви

Б роят на жертвите на вчерашните руски удари в украинския град Запорожие нарасна до осем души, предаде Франс Прес, като се позова на днешно съобщение на началника на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

"Броят на загиналите в резултат на руската атака срещу Запорожие се увеличи до осем души, сред които момченце на една година", заяви Федоров, като добави, че на този етап има информация за четиридесет и двама ранени.

Междувременно властите в Одеса съобщиха, че двама души са ранени и са нанесени щети на гражданска инфраструктура в града в резултат на атаката с дронове, която е продължила близо два часа.

В атаката участваха около 20 дрона. Нападението започна в към 22.30 часа и продължи до 00.48 часа след полунощ, съобщават местните канали в Телеграм, като цитиран местните власти.

