Нощна атака с дронове в Одеса

П ри атака с дронове в Одеса през нощта е бил ранен един човек и са причинени материални щети, съобщи днес председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм".

Отломки от свален безпилотен летателен апарат са повредили фасадата и остъкляването на 11-етажна жилищна сграда, както и на две пететажни жилищни сгради, 14 леки коли и газопровод, информира още Кипер.

Пострадал е 30-годишен мъж, който е с леки наранявания. Ллекарите са му оказали помощ на място.

🇺🇦🔥 The enemy attacked our Odesa this night with attack drones.

The falling debris damaged the facade and glazing of an 11-storey residential building, 14 parked cars and a gas pipeline (without ignition).

The blast wave smashed the windows of nearby residential buildings. A… pic.twitter.com/em47Rcu0dZ