Руска атака в Харковска област, стотици хора са евакуирани

С тотици хора бяха евакуирани от районите на Харковска област, които се намират близо до границата с Русия, заяви губернаторът на украинската област Олег Синегубов ден след като руските сили започнаха сухопътна офанзива срещу областта, предаде Франс прес.

"Евакуирани са общо 1775 души", написа той в социалните мрежи, като отбеляза, че през последните 24 часа Русия е извършила артилерийски и минометен обстрел на 30 населени места в североизточната украинска област. Руските сили не са постигнали особен напредък в граничната зона, от която бяха изтласкани преди почти две години.

Внезапно настъпление - Русия отвори нов фронт в Украйна

От септември 2022 г. по-голямата част от Харковска област се намира под контрола на Киев. Снощи украинският президент Володимир Зеленски съобщи за "интензивни боеве" по цялата фронтова линия, припомня АФП.

Високопоставен украински военен източник заяви, че руските сили са напреднали с километър навътре в Украйна и се опитват "да създадат буферна зона" в Харковска и съседната Сумска област, за да предотвратят нападения срещу територията на Русия.

