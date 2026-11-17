У крайна отново е атакувала Кримския мост, съобщиха назначените от Русия власти на анексирания полуостров.

Ръководителят на т. нар. Република Крим Сергей Аксьонов написа в приложението Max, че движението по пътното съоръжение е било спряно в 23:54 ч. (22:54 ч. българско време) вчера. Той призова хората да се въздържат от пътувания към Кримския мост и да отчитат ситуацията при планиране на маршрута си.

Снощи съоръжението бе отворено частично за движение, след като вече бе затворено вчера заради украинска атака с дронове.

Кметът на Киев Виталий Кличко, от своя страна, съобщи в Telegram за руски удари по Северния и Южния мост в украинската столица. В части от града няма ток и вода, заяви Кличко. В Киев са отекнали мощни експлозии.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди във вечерното си видеообръщение, че по данни на разузнаването Русия е планирала удари за снощи и през целия ден днес.